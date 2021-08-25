AK Partiden 2 istifa

Haber: Aysun Beykoz

2019 Yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İlçe Başkanı olarak atanan ve 6. Olağan İlçe Kongresi’nde yeniden seçilen AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Hasan Ural, partisinin haftalık olağan toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı. Hasan Ural ile birlikte Başkan Yardımcısı Şenol Özalp da hem görevinden hem de AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

“TUTULMAYAN SÖZLERE TEPKİ GÖSTERDİ”

AK Parti’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hasan Ural, bir süreden beri verilen sözlerin tutulmamasından rahatsızdı. Özellikle milletvekillerini ve il başkanını aradığı halde telefona bakmamaları, dönüş yapmamaları Hasan Ural’ı istifaya getirdi. Öte yandan Hasan Ural’ın istifasının ardından yönetimden başka isimlerin de istifa edebileceği bildirildi. Bir iddiada, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe ile aralarında sürtüşme yaşandığı, istifanın bir nedeninde bundan kaynaklandığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 11:03