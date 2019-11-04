AK Parti’den Ankara’da Bolu zirvesi

Haber: Volkan Yılmaz

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu’nun başta tarım olmak üzere tüm sorunlarının Ankara’da yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını ve çözüm noktasında da ciddi adımlar atacaklarını söyledi. Merkez İlçe Başkanlığı’nın başlattığı köy programlarının Bolu genelinde Teşkilatlar tarafından düzenli olarak yürütüldüğü söyleyen Doğanay, burada özellikle Bolu çiftçisinin talep ve beklentilerini bir rapor halinde hazırladıklarını ifade etti. Son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri İlçe ve Belde Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile yaptıkları görüşme sonrası başta çiftçilerimizin talepleri olmak üzere Bolu’nun sorunlarını ve çözüm önerilerini Ankara’da yapılacak toplantıda ele alacaklarını bildirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “AK Parti Ailesi olarak sadece seçim zamanları değil her zaman vatandaşlarımızın yanında ve onlarla birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Merkez İlçe Başkanlığımız 112 köyümüzü kapsayacak şekilde geçtiğimiz ay köy ziyaretlerine başladı. Bolu Milletvekillerimiz ve şahsımın da zaman zaman katıldığı bu programların çok faydalı olduğunu gördük ve bu programın aynısının diğer ilçelerimizde de yapılmasını istedik. İlçelerimizde bu ziyaretlere başladılar. Son olarak Mudurnu’da yaptığımız İlçe ve Belde Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında köy ziyaretlerimiz sonrası oluşan taleplerin Ankara’da karşılık bulması noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız da sağ olsun başta çiftçimizin talepleri olmak üzere Bolu’muzun genel anlamda diğer Bakanlıkları da ilgilendiren sorun ve taleplerinin görüşüleceği geniş çaplı bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. Bizler de AK Parti Ailesi olarak; Milletvekillerimiz, İlçe ve Belde Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve İl Genel Meclisi Başkanımızın da katılacağı toplantıda 5 Kasım Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’in ev sahipliğinde Ankara’da Bolu’yu masaya yatıracağız. Toplantımızın Bolumuz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.