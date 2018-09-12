Haber: Ceylan BEYKOZ

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberinde Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, İlçe ve Belde Başkanları, Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ile birlikte AK Parti Genel Merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Doğanay ve beraberindekiler ilk olarak; Genel merkez Teşkilat Başkanlığı görevine geçtiğimiz ay gerçekleşen 6. Büyük Olağan Genel Kurul sonrası atanan İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir’i ziyaret etti.

24 Haziran Genel Seçimleri sonrası Türkiye’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan yeni sürecin, 6. Olağan Kongre ile AK Parti’de devam ettiğini söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında; “Öncelikle 6. Olağan Genel Kurulumuzun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunun yanında geçtiğimiz dönem Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak büyük emekleriniz olan AK Partimize bu yeni dönemde de Teşkilat Başkanı olarak atandınız ve öncelikle Rabbim utandırmasın diyorum. Rabim sizlerin öncülüğünde Teşkilatlarımıza güç, kuvvet versin ve hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. AK Parti Teşkilatlarının tabiri caizse her kademesinde görev yaparak bu günlere kadar gelmenizin size vermiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimin, bu zor görevin üstesinden gelmenize yeterli olacağına inancımız tamdır. Bu ziyarette benimle burada olan arkadaşlarıma, Teşkilat Başkanım Sayın Erkan Kandemir’in üzerimde farklı bir emeği ve hakkı olduğunu da burada söylemek isterim. Zor günleri hiç unutmadım. Bu can bu bedende olduğu müddetçe de Sayın Başkanımız o süreçteki şahsıma gösterdiği ilgiyi de asla unutmayacağım. Kendisine bir kere daha sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü ziyaretimizin asıl sebebi de yeni süreçte görev alan sizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmaktır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yeni göreviniz hayırlı ve mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ise yaptığı konuşmada; “Öncelikle 6. Olağan Büyük Kongremize Bolu Teşkilatlarımızın katılımı noktasında gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Muhteşem bir Kongre gerçekleştirdik. Kongremizin ardından da Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetleriyle görevlendirmeler yapıldı ve şahsım da Teşkilat Başkanlığına layık görüldüm. Zor ve bir o kadar da önemli bir görevi üstlendiğimin farkındayım. Rabbimin de yardımıyla bu görevin üstesinden el birliği ile geleceğimize olan inancım tamdır. Ziyaretiniz için teşekkür ederken, ilk fırsatta da Bolu’ya gelerek, Teşkilat mensuplarımızla bir araya geleceğim” dedi.

Ardından Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’yı ziyaret eden Nurettin Doğanay, yeniden bu göreve atanan Yazıcı’yı tebrik ettiler. Doğanay burada yaptığı konuşmada; “6. Olağan Kongremiz sonrasında yeniden Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız olarak atanmanızdan dolayı şahsım ve Teşkilatlarımız adına hayırlı olsun dikeklerimizi sunmak için buradayız. Türkiye zor bir süreçten geçerken; Liderimiz, Genel Başkanımız ve Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olan sizlere Rabbim güç ve kuvvet versin” dedi.

AK PARTİLİ BAŞKANLAR METİN’İ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Merkezine bir dizi ziyarette bulunmak için dün Ankara’ya giden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay başkanlığındaki Bolu Heyeti Ankara’daki son ziyaretlerini, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e gerçekleştirdiler.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay öncülüğünde; Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, İlçe ve Belde Başkanları, Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’den oluşan Heyetin Bakan Yardımcısı Metin’i ziyaretleri çok sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Ticaret Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmeniz sonrası, İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla birlikte geçtiğimiz haftalarda sizleri ziyaret etmiştik. Bugün de Genel Merkezimize gerçekleştirdiğimiz ziyaret sonrası Başkanlarımızla birlikte size de tekraren bir hayırlı olsun ziyareti yapmak için buradayız. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Yeni Türkiye yolunda böylesi zor bir süreçte görev yapmak çok önemli. Allah utandırmasın” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise yaptığı konuşmada; “Geçtiğimiz hafta İl Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz ve İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız bizi ziyaret etmişlerdi. Bu ziyaretler burada bizlere güç veriyor. Rabbim Bakan Yardımcılığı görevini bir kere daha bizlere nasip etti. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza; şahsım, Teşkilatlarımız ve Bolu adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde Sayın Bakanımıza da şahsım, teşkilatlarımız ve Bolu adına teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve Bolu Halkına layık olmak için 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışacağız. Çok şükür bundan önce şahsıma verilen emanetleri taşımaya gayret ettim. Aldığım bu yeni emaneti de layıkıyla taşıma gayreti içerisinde olacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın. Bu8 makamlara Bolu’nun ve Teşkilatlarımız sayesinde geldik. Adım adım, deyim yerindeyse kazıyarak geldik. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Ülkemiz üzerinde ekonomik parametrelerle ki özellikle döviz üzerinden bir saldırı var. Ama şunu Halkımız bilsin ki bu saldırıyı en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olması. Ve bugüne kadar arkamızda dim dik duran Milletimizden de Allah razı olsun” diye konuştu.