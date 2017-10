Haber: Esra Öztürk

AK Parti Teşkilatları olarak Bolu'da yaşayan 10 büyüğü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Kanca, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada; "Her insan için değişik anlamı ve önemi olan yaşlılık, aslında hayatın çok güzel ve özel bir dönemidir. Geçmişimiz ile bugün arasında, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Herkesin elbet bir gün yaşlanacağı ve gelecekte onların yerine geçeceğimizi daima aklımızda tutmamız gerekir. Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde olması mümkün değildir. Büyüklerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Yaşlılarımız ülkemizin mihenk taşları, onlardan öğreneceğimiz, alacağımız çok şeyler var. Her şeyden önce ülkemiz adına onların dualarına ihtiyacımız var. Ziyaretlerimizde büyüklerimize kendilerine Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen kahve takımlarımızı da hediye ettik" dedi.