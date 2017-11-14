Haber: Gönül Olutürk

AK Parti İl Yönetimi, resmi kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızla birlikte sizlere gecikmeli de olsa bir hoş geldiniz ziyareti gerçekleştirmek istedik. Bu gecikmenin sebebi ise ilçelerde yaşanan kongrelerimizden kaynaklandı. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bir dönemde ilimizde, Emniyet Müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Sizin şahsınızda; tüm Polis Teşkilatının ve güvenlik güçlerimizin Allah yardımcıları olsun diyoruz. Polis Teşkilatımızın 15 Temmuz hain darbe girişimdeki duruşunu da şahsen ben çok önemsiyorum. Rabbim o günleri bizlere inşallah yaşatmasın. El birliği ve birliktelik içerisinde inşallah Bolu'muza hayırlı hizmet yapmak nasip olur. Rabbim utandırmasın diyor ve tekraren güzel şehrimiz Bolu'muza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ise yaptığı konuşmada; "Ziyaretiniz ve bugüne kadar Teşkilatımıza verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür etmek isterim. Bu desteğin bundan sonra da devam edeceğine inancımız tamdır. İçeride ve dışarıda bir sürü hainimiz var ve Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bizim bu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise; Milli birlik ve beraberliktir. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Doğanay ve beraberindekiler İl Emniyet Müdürlüğünün ardından İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik'i makamında ziyaret ettiler.