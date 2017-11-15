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15 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Ak Partiden Kıbrıscık çıkartması

    İlçe Teşkilatını ziyaret için Kıbrıscık ilçesine giden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyelerini, Kıbrıscık Halkı yoğun ilgiyle karşıladı. Teşkilat ilçeye adeta çıkartma yaptı.

    15 Kasım 2017 Çarşamba 10:31
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    Ak Partiden Kıbrıscık çıkartması
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    Haber: Kasım ŞAHİN

     Kıbrıscık ilçe başkanlığını ziyaret eden ve halkla bir araya gelen Başkan Doğanay; " AK Parti kocaman bir aile ve bizler de Kıbrıscık'ta bunu göstermeliyiz. Özellikle bunu; Kıbrıscık'ta, Mengen'de ve Mudurnu'da özellikle göstermemiz gerekiyor. Biz bu üç ilçeye gittiğimizde bir ayağımız topal. Çünkü Belediyeleri bizde değil. Belediyeleri alabilmemiz için de çalışmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntı yaşadığımız konuların başında da yaptıklarımızı anlatamamamız geliyor. Onun için Kıbrıscık başta olmak üzere 2019 yılında yapılacak 3 seçimde Teşkilatlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor" dedi.

    İlçe Kongrelerini tamamladıktan sonra yeni oluşan ilçe teşkilatlarını İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu kapsamda Kıbrıscık ilçesine giderek, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

    İlk olarak Kıbrıscık Kaymakamlığına giderek göreve geçtiğimiz günlerde başlayan Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret eden Doğanay ve beraberindekiler, ardından da İlçe esnafını ziyaret ederek, Kıbrıscıklılarla buluştular.

    Burada vatandaşın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Doğanay ve beraberindeki AK Parti heyeti daha sonra da Kıbrıscık İlçe Teşkilatını ziyaret ettiler. Kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu, Kıbrıscık İlçe Başkanlığının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

    Ziyaretten dolayı Kıbrıscık Teşkilatı olarak duydukları memnuniyeti ifade eden AK Parti Kıbrscık İlçe Başkanı Ümit Doğangün; "Ağustos ayında ilçe kongremizi gerçekleştirdikten sonra Gençlik Kolları kongrelerimizi bitirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de Kadın Kolları kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu süreçlerde aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olduğu gibi aramızdan da ayrılan arkadaşlarımız oldu. Görevi biten arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kongrelerimizi bitirdikten sonraki hedefimiz 2019. İşimiz çok, yolumuz uzun. İlçemizi AK Parti Belediyeciliği ile tekrar buluşturmamız gerekiyor. Arkasından da ülkemiz için hayati önem taşıyan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İnşallah çok çalışacağız" dedi.

    Kıbrıscık ziyaretinde, Kıbrıscık Halkının ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise bu sevginin 2019 yılında yapılacak seçimlerdeki sorumluluklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

    Doğanay; "Belde atamalarımızı ve arkasından gelen İlçe Kongreleri sürecini tamamladık ve şimdi de İl Yönetim Kurulu olarak İlçe Teşkilatlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerine başladık. Ben bugüne kadar AK Parti'de gecesiyle gündüzüyle görev yapmış, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına sahip çıkmış olan ve bugün itibariyle Yönetimlerdeki görevlerinden ayrılmış olan tüm dava arkadaşlarımı bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Yönetimlere yeni giren arkadaşlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. AK Parti kocaman bir aile ve bizler de Kıbrıscık'ta bunu göstermeliyiz. Özellikle bunu; Kıbrıscık'da, Mengen'de ve Mudurnu'da özellikle göstermemiz gerekiyor. Biz bu üç ilçeye gittiğimizde bir ayağımız topal. Çünkü Belediyeleri bizde değil. Belediyeleri alabilmemiz için de çalışmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntı yaşadığımız konuların başında da yaptıklarımızı anlatamamamız geliyor. Onun için Kıbrıscık başta olmak üzere 2019 yılında yapılacak 3 seçimde Teşkilatlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. 

    Anahtar Kelimeler: İlçe, Teşkilatını, Ziyaret, Kıbrıscık, Ilçesine

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