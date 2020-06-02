AK Parti’den lokanta ve pastacılara maske desteği

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hatırlanacağı üzere lokanta ve pastaneler, Covid 19 ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinden bu yana lokanta ve pastanelerin bir kısmı kapatırken bir kısmı da paket servisi hizmetiyle çalışmaya devam etmişti. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran tarihi itibariyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeniden müşterilerine kapılarını açan işletmeler için Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette İl Başkanı Doğanay’a AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer de eşlik etti. Doğanay, Oda Başkanı Murat Abak’a oda mensuplarına dağıtılmak üzere 3 bin adet maske de takdim etti.

Uzun bir aradan sonra işlerinin başına dönecek olan esnaf ve çalışanlara destek sunmak istediklerini ifade eden Başkan Doğanay; “Milletvekillerimiz Sayın Fehmi küpçü ve Sayın Arzu Aydın’la birlikte yapmayı planladığımız bu ziyareti, Meclisin açılması sebebiyle onlarsız gerçekleştirdiğimizi ve Onların da sizlere selamlarını ileterek sözlerime başlamak isterim. Odanıza mensup Lokanta ve Pastacılarımızın bir kısmı 16 Marttan bu yana işyerlerini kapatırken bir kısmı da paket servis olarak hizmet vermeye devam ettiler. Zorlu bir süreci hep birlikte inşallah geride bırakıyoruz. Sizlerin de bildiği üzere Pandemi süresince Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Hükümetimiz esnafımıza Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ciddi desteklerde bulundu. Dünyada süper güç olarak nitelendirilen bir çok ülke bu süreçte gerek sağlık hizmeti gerekse de ekonomik anlamda insanına destek olamazken, hamdolsun Türkiye olarak Hükümetimiz hem sağlık hizmeti hem de Halkımıza sağlanan ekonomik desteklerle büyük bir sınavı başarıyla atlatmıştır. İnşallah bundan sonra da daha da güzel günler, her açıdan ülkemizin olacaktır. Böylesi zorlu bir sürecin ardından dün Kamu Bankalarımızın açıkladığı ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş oranlardaki destek kredileri de hem Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu hem de Ülke idaresinde işinin uzmanı kişilerin olduğunu göstermiştir. Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız video konferans görüşmesinde bizlerden Bolu esnafımıza ve Halkımıza selamlarını iletmemizi istemişti. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını da iletmek isterim. Bu yeni sürecin Esnafımıza hayırlı olsun temennisi için yaptığımız bu ziyarete gelirken, çam sakızı çoban armağanı elimiz de boş gelmek istemedik. Esnafımıza ve çalışanlarına dağıtılmak üzere küçük bir destek amaçlı 3 bin adet cerrahi maskeyi de sizlere takdim etmek istiyoruz. Bizler AK Parti Ailesi olarak; esnafımıza sağlıklı, hayırlı işler ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde 82 gün işyerleri kapalı kalan ya da iş kaybı yaşayan esnafın ciddi bir sınav verdiğini söyleyen Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak ise Hükümetin verdiği desteklerin esnafa güç verdiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 14:45