banner133

banner128

banner101

25 Mayıs 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AK Parti'den Memur Sen'e ziyaret

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan AK Parti Heyeti; Memur Sen Bolu İl Temsilciliğini ziyaret ederek; Başkan Ahmet Koçak ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldiler.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 06:59
    Bu haber 46 kez okundu
    AK Parti'den Memur Sen'e ziyaret

    Ziyaret için teşekkür eden Memur Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak yaptığı konuşmada; "15 Temmuz gibi karanlık bir gecenin ardından 16 Nisan gibi bir zafere bizleri ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz. Bu zaferde emeği olan, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu sonuçta bir devletin, bir milletin geleceğinden ziyade; insanlığın, bir Ümmetin geleceğiydi. Bunu beraber başardık. Bizler Memur Sen olarak; bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru olan, haklı olan her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu zor süreçte tecelli eden gerçeğe, inşallah katkımız devam edecek. Önemli olan bundan sonraki süreç. Biz inanıyoruz ki 2019'da 16 Nisan'da atılan zafer fişeği taçlanacak" dedi.

    Memur Sen'in gerek duruş ve gerekse de fikir dünyası olarak aynı yolculukta beraber yol arkadaşlığı yapılan bir yapı olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı konuşmada; "Referandum öncesi sizlere gelerek destek istemeye geldiğimiz gibi referandum sonrası da teşekkür ziyaretleri yapıyoruz. AK Parti Ailesi olarak da bu ziyaretleri önemsiyoruz. Çünkü her zaman dediğim gibi biz; seçimden seçime halkımızın yanına giden bir siyasi anlayış hiç bir zaman olmadık. Memur Sen ise bizim için farklı bir yapı. Gerek fikir dünyası olarak, gerek duruşu itibariyle aynı yolculuğu birlikte yaptığımız bir yapı olarak görüyorum. 15 temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan süreci de birlikte yaşadık. Omuz omuza idik. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerden geçerken de bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu büyük bir özlemin sona erdiği kongremizi gerçekleştirdik ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden Genel Başkanımız oldu. Bizler şimdi daha da güçlendik. Türkiye'yi aydınlık günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129