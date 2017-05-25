Ziyaret için teşekkür eden Memur Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak yaptığı konuşmada; "15 Temmuz gibi karanlık bir gecenin ardından 16 Nisan gibi bir zafere bizleri ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz. Bu zaferde emeği olan, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu sonuçta bir devletin, bir milletin geleceğinden ziyade; insanlığın, bir Ümmetin geleceğiydi. Bunu beraber başardık. Bizler Memur Sen olarak; bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru olan, haklı olan her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu zor süreçte tecelli eden gerçeğe, inşallah katkımız devam edecek. Önemli olan bundan sonraki süreç. Biz inanıyoruz ki 2019'da 16 Nisan'da atılan zafer fişeği taçlanacak" dedi.

Memur Sen'in gerek duruş ve gerekse de fikir dünyası olarak aynı yolculukta beraber yol arkadaşlığı yapılan bir yapı olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı konuşmada; "Referandum öncesi sizlere gelerek destek istemeye geldiğimiz gibi referandum sonrası da teşekkür ziyaretleri yapıyoruz. AK Parti Ailesi olarak da bu ziyaretleri önemsiyoruz. Çünkü her zaman dediğim gibi biz; seçimden seçime halkımızın yanına giden bir siyasi anlayış hiç bir zaman olmadık. Memur Sen ise bizim için farklı bir yapı. Gerek fikir dünyası olarak, gerek duruşu itibariyle aynı yolculuğu birlikte yaptığımız bir yapı olarak görüyorum. 15 temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan süreci de birlikte yaşadık. Omuz omuza idik. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerden geçerken de bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu büyük bir özlemin sona erdiği kongremizi gerçekleştirdik ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden Genel Başkanımız oldu. Bizler şimdi daha da güçlendik. Türkiye'yi aydınlık günler bekliyor" ifadelerini kullandı.