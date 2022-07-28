AK Parti’den Mengen çıkarması

Haber: Uğur Balaban

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bolu İl Özel İdaresi’ne Mengen ilçemizde kullanılmak üzere 1 çöp kamyonu ve 82 adet çöp konteyneri tahsis edildi. AK Parti Bolu İl Teşkilatı, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Mengen’e giderek tahsis edilen araç ve çöp konteynerlerini teslim etti.

Öte yandan Mengen’de ziyaretlerini sürdüren AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Mengen ilçesine kazandırılan birçok yatırımı yerinde inceledi

MENGEN'E 252 KONUT!

TOKİ 3.Etap çalışmaları kapsamında Mengen'e 252 adet konut kazandırıldı. Bununla birlikte Mengen ilçemizde TOKİ tarafından yapılan konut sayısı bin 100'e ulaştı

MENGEN’E SENTETİK ZEMİNLİ FUTBOL SAHASI VE KAPALI SPOR SALONU

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Mengen’e yapılan sentetik zeminli futbol sahası ve kapalı spor salonu da heyet tarafından gezildi. AK Parti heyetinin Mengen Kaymakamlığı ziyaretiyle başlayan programı, muhtarlar buluşmasından sonra esnaf ziyaretleriyle devam etti.