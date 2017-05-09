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09 Mayıs 2017 Salı
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    • AK Parti'den Muhtarlara teşekkür ziyareti

    AK Parti Bolu İl Teşkilatı 16 Nisan referandumu sonrası başlattığı STK’lara teşekkür ziyaretlerini Muhtarlar Dernekleri ile devam etti.

    09 Mayıs 2017 Salı 14:59
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    AK Parti'den Muhtarlara teşekkür ziyareti

    Haber: BMA

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekiler, 16 Nisan Referandum oylaması sonrası başladıkları STK'lara teşekkür ziyaretlerine, bugün Muhtarlar Dernekleri ile devam ettiler.

    Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak Fikret Özen başkanlığındaki Muhtarlar Derneğine giden AK Parti heyetinde, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Yönetim Kurulu ve İl Genel Meclisi Üyeleri yer aldı.

    Sözlerine geçtiğimiz hafta gerçekleşen kongre ile güven tazeleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve Yönetim Kurulunu tebrik ederek başlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, başarı dileklerinde bulundu. Ardından da 16 Nisan Referandumu süreci ile ilgili de teşekkür eden Doğanay, "Referandum sürecinde nasıl sizlere gelerek hem destek hem de sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi için yardım istediysek şimdi de sürece verdiğiniz destek için sivil toplum örgütlerine teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Biz bu ziyaretlerimizi aslında sıklıkla da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü; AK Parti olarak milletimizin yanına seçimden seçime giden bir parti olmadık bugüne kadar. Zaten böyle olmadığımız için de milletimiz 15 yıldır bu teveccühü gösteriyor. Bu bağlamda referandum sürecinde gösterilen nezaket adına, yapılan çalışmalardaki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler arasındaki ahenk adına teşekkür etmek istiyorum. Kırmadan dökmeden Bolu'da bir süreç yaşadık ve tamamlandı. Çıkan sonuç ülkemize ve milletimize hayır olsun inşallah. Sonuç olarak bu süreçten en karlı milletimiz çıktı. Milletimizin verdiği bu kararı biz önemsiyoruz" dedi.

    Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ise AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve heyettekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekiler, daha sonra sırasıyla, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ve Yönetim Kurulunu ziyaret ettikten sonra son olarak da Köy Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan ve Yönetim Kurulunu ziyaret ettiler.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Teşkilatı

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