AK Parti’den “Özgürsün Ayasofya” yürüyüşü

Haber: N. HalidAltundal

Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu tarafından alınan Ayasofya’nın müze olma kararı iptal edildi. Danıştay kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Ayasofya ibadete açılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını kutlamak için AK Parti Bolu İl Teşkilatı tarafından “Özgürsün Ayasofya” adlı bir yürüyüş düzenlendi. Valilik önünden başlayan yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve partililerin yanı sıra çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Mehteran eşliğinde başlayan yürüyüşte katılımcılar Türk bayrakları ile birlikte yürüdü.

“İLK CUMA’YI KILMAK ADINA BURADAN HAREKET EDECEĞİZ”

Kadı Camii önüne kadar devam eden yürüyüş sonrası Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve Yönetim Kurulu üyeleri de desteğe geldiler. Burada bir konuşma yapan Nurettin Doğanay, Ayasofya’nın ibadete açılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Doğanay konuşmasında, “Şükürler olsun ki Ayasofya sonunda ibadete açılıyor. Ayasofya’da bize namaz kıldırmayı nasip eden herkese, katkı veren herkesten Allah razı olsun, gözümüz aydın olsun. Ayasofya’nın açılması bazılarının zoruna gidiyor. Bu milletin gelenek göreneklerine, kılıç hakkı olan Ayasofya’nın açılma kararına saygı duymak zorundasınız. Ayasofya Türk milletinin kanayan yarasıydı. Ayasofya bu milletin hayalidir. Onun için Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti yerine gelmiştir. Emek veren, başta bu kararı alanlar, bu kararı imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kararı destekleyen Devlet Bahçeli’ye, bu kararı destekleyen herkese Bolu adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Fatih Sultan Mehmet’in torunu olarak Bolulu hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ayın 24’ünde inşallah ilk Cuma’yı kılmak adına buradan hareket edeceğiz. Gelmek isteyen kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Ayasofya’nın açılması Kudüs’e selam gönderecek. Türkün yeryüzüne mührünü vurduğu gün olacak” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Düzce Belediye Mehter Takımının çaldığı marşlar büyük bir coşkuyla dinlendi. Daha sonra Ayasofya’nın ibadete açılması dolayısıyla dualar edildi. Duanın ardından Doğanay, Bolu halkına hazırlanan lokmaları ikram etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 12:45