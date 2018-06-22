banner133

banner101

banner120
22 Haziran 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ak Parti’den Sanayi’ye ziyaret

    24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için artık son viraja girilirken AK Parti Milletvekili Adayları Fehmi Küpçü, Metin Vural ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, çalışmalarını İzzet Baysal Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyareti ile sürdürdü.

    22 Haziran 2018 Cuma 10:39
    Bu haber 84 kez okundu
    Ak Parti’den Sanayi’ye ziyaret

    Haber: BMA

    Esnaf ve vatandaşlar işyerlerine astıkları dev pankartlarla Ak Parti’yi karşılayarak Pazar günü yapılacak seçimlerde tercihlerinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olduklarını açıkça belirtiyorlar.

    “16 YILDA TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI”

    “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganıyla esnafın kapısına giden ve Pazar günü yapılacak seçimlerde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen AK Parti adayları,  16 yılda Türkiye’nin çağ atladığını, hayal dahi edilemeyen birçok yatırım sayesinde geleceğe umutla bakan bir ülke haline getirdiğini belirttiler.

    “HDP’yle kol kola yürüyenlerin Bolu’ya katkısı yok”

    Yatırımlardan Bolu’nun da nasibini aldığını belirten AK Parti adayları, ayrıca sırtını PKK/PYD’ye dayayan HDP’liler ile kol kola yürüyen muhalefetin Bolu’ya hiçbir katkısı olmadığını belirterek, Bolu halkının daha iyi temsil edilmesi için 3 AK Parti milletvekilinin Mecliste olması gerektiğini vurguladılar.

    ESNAFIN TERCİHİ AK PARTİ’DEN YANA

    AK Partili adayların kapısını çaldığı esnaf ve vatandaşlar, Pazar günü yapılacak seçimlerde tercihinin AK Parti’den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana olacağını belirtirken, bir esnaf da işyerlerinin önüne astığı dev pankartla AK Parti’ye açık destek verdi.  

    Vural: “İŞTE BU İNANÇ BİZLERİ ZAFERE TAŞIYACAK”

    Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ve ‘Birlik, bereket, bolluk için Vakit Türkiye Vakti’ yazısı bulunan dev pankartı gören ve duygulanan AK Parti Milletvekili Adayı Metin Vural, iş yeri sahibini desteğinden dolayı tebrik ederek, “Allah sizden razı olsun. İşte bu inanç bizleri zafere taşıyacak. Allah’ın izniyle Pazar akşamı Bolu’da 3-0 yapacağız. Reisimizi de tüm şer ittifakına rağmen ilk turda Başkan yapacağız” dedi.

    “HATIRLAYIN YAĞ, TÜP KUYRUKLARINI”

    16 yıl öncesini hatırlatan bir sanayi sakini de “AK Parti ile devam. Görünen köy kılavuz istemez. Biz neyin ne olduğunu görüyoruz. Türkiye nerden nereye geldi. Herkes geçmişi bir hatırlasın. Hatırlayın yağ, tüp kuyruklarını. Eskiden kimse hastaneye gidemezdi. Şimdi herkes bedava hastaneye gidiyor, daha ne istiyorlar? Bunları inkar edene ben daha ne diyeyim!  Sözleriyle muhalefetin “eski Türkiye özlemine” tepki gösterdi.

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran, Pazar, Günü, Yapılacak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bıçak Sırtı Seçim ile ilgili fikir yürütmenin zorluğu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yanıtı verilmeyen soru
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129