Haber: BMA

Esnaf ve vatandaşlar işyerlerine astıkları dev pankartlarla Ak Parti’yi karşılayarak Pazar günü yapılacak seçimlerde tercihlerinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olduklarını açıkça belirtiyorlar.

“16 YILDA TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI”

“Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganıyla esnafın kapısına giden ve Pazar günü yapılacak seçimlerde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen AK Parti adayları, 16 yılda Türkiye’nin çağ atladığını, hayal dahi edilemeyen birçok yatırım sayesinde geleceğe umutla bakan bir ülke haline getirdiğini belirttiler.

“HDP’yle kol kola yürüyenlerin Bolu’ya katkısı yok”

Yatırımlardan Bolu’nun da nasibini aldığını belirten AK Parti adayları, ayrıca sırtını PKK/PYD’ye dayayan HDP’liler ile kol kola yürüyen muhalefetin Bolu’ya hiçbir katkısı olmadığını belirterek, Bolu halkının daha iyi temsil edilmesi için 3 AK Parti milletvekilinin Mecliste olması gerektiğini vurguladılar.

ESNAFIN TERCİHİ AK PARTİ’DEN YANA

AK Partili adayların kapısını çaldığı esnaf ve vatandaşlar, Pazar günü yapılacak seçimlerde tercihinin AK Parti’den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana olacağını belirtirken, bir esnaf da işyerlerinin önüne astığı dev pankartla AK Parti’ye açık destek verdi.

Vural: “İŞTE BU İNANÇ BİZLERİ ZAFERE TAŞIYACAK”

Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ve ‘Birlik, bereket, bolluk için Vakit Türkiye Vakti’ yazısı bulunan dev pankartı gören ve duygulanan AK Parti Milletvekili Adayı Metin Vural, iş yeri sahibini desteğinden dolayı tebrik ederek, “Allah sizden razı olsun. İşte bu inanç bizleri zafere taşıyacak. Allah’ın izniyle Pazar akşamı Bolu’da 3-0 yapacağız. Reisimizi de tüm şer ittifakına rağmen ilk turda Başkan yapacağız” dedi.

“HATIRLAYIN YAĞ, TÜP KUYRUKLARINI”

16 yıl öncesini hatırlatan bir sanayi sakini de “AK Parti ile devam. Görünen köy kılavuz istemez. Biz neyin ne olduğunu görüyoruz. Türkiye nerden nereye geldi. Herkes geçmişi bir hatırlasın. Hatırlayın yağ, tüp kuyruklarını. Eskiden kimse hastaneye gidemezdi. Şimdi herkes bedava hastaneye gidiyor, daha ne istiyorlar? Bunları inkar edene ben daha ne diyeyim! Sözleriyle muhalefetin “eski Türkiye özlemine” tepki gösterdi.