banner128

banner101

30 Mart 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AK PARTİ’DEN SEBEN’E ÇIKARTMA

    AK Parti İl Başkanlığınca referandum kampanyası çalışmaları için Seben'e adeta çıkartma yaptı. Seben Halkı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan AK Partililer, 16 Nisan'da yapılacak Referandumda Seben'de 15 yılın oy rekoru kırılacağını belirttiler.

    30 Mart 2017 Perşembe 10:27
    Bu haber 49 kez okundu
    AK PARTİ’DEN SEBEN’E ÇIKARTMA

    Haber: BMA

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan AK Partili kalabalık bir heyet, Seben ilçesinde referandum çalışması yaptı. Seben'in girişinde Seben AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özçelik, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve kalabalık ilçe teşkilatı mensuplarınca karşılanılan Doğanay ve beraberindekiler ilk olarak Seben Kaymakamlığını ziyaret ettiler. Daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya gelen AK Parti Heyeti, burada muhtarlarla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay burada yaptığı açıklamada, 25 kilometrelik Dereboyu grup köy yolunun Seben yolu yapım çalışması içinde, Özel İdare ve hükümet desteğiyle yapılacağı müjdesini verdi. Ardından da Seben pazarı ve esnafları gezen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindeiler, Sebenlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Her girdikleri dükkanda, sohbet ettikleri vatandaşlardan yakın ilgi gören AK Partililer, 16 Nisan'da yapılacak Referandumda Seben'de 15 yılın oy rekoru kırılacağını belirttiler.

    Doğanay; "Birlikteliğimizi sahaya yansıtıyoruz"

    Seben'e yapılan referandum çalışmasını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, sürecin başladığı ilk gün söylediği, "Bundan sonra AK Partililere günde 8 saat yasak" anlayışıyla çalışmaları sürdüklerini belirtti. Doğanay, "Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla bütün ilçelerimizi dolaşıyoruz. Güçlü bir şekilde, güçlü bir kadroyla dolaşıyoruz. AK Parti Ailesi çok güçlü ve büyük bir aile. O birlikteliğimizi de sahaya yansıtıyoruz. Bugün de Seben'e geldik ve gördük ki halkımızın AK Parti kadrolarına müthiş bir teveccühü var. Çünkü biliyorlar ki AK Parti kadroları 15 yıl boyunca hiç bir zaman vatandaş kendi ayağına gelsin düşüncesinde olmadı. 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderini ilgilendiren, geleceğini ilgilendiren, istiklal ve istikbalimizi ilgilendiren bir dönüm noktası yaşanacak. Seben halkından destek istedik. Seben halkı da bu desteği bize gösteriyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki referandumda, şuana kadar Seben'den aldığımız oy oranının üzerinde bir oy bekliyorum" dedi.

    Küpçü, "Bolu vesayet anlayışına hep dik ve omurgalı durmuştur"

    Seben'in Bolu'nun Çukurova'sı olduğuna dikkat çeken AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'de yaptığı açıklamada, yapılan yol, Taşlı Yayla Göleti suyunun sulamada kullanılması yatırımlarıyla Seben'in hak ettiği yere geleceğini söyledi.

    Seben'de gördükleri yakın ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti de ifade eden Küpçü, "Üç Ayların başlangıcı olan güzel bir günde Seben'e geldik. Bereketli bir günde Seben halkıyla beraberiz. Bolu Belediye Başkanımız Sebenli. Karacasu Belediye Başkanımız da Sebenli ve Seben'de de 3 dönemdir Belediye Başkanımız AK Partili. O yüzden Seben özel bir coğrafya. Bolu'nun vesayetçi anlayışlara karşı dik ve omurgalı duruşu var. Neye evet, neye hayır deme gerekçelerini iyi biliyorlar. Biz de burada Halkımızla sohbet ederken, bizim penceremizden Referandumda neden Evet demeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Hayır diyenleri de anlayışla karşılıyoruz ama bizim derdimiz ihmal edilen Bolumuzu, Sebenimizi belli bir noktaya taşıyabilmek. Bu Referandumda milletimiz aslında bir anlamda istikbalini oylamış olacak. Biz 94 yıllık Cumhuriyetimiz boyunca 65. Seçim Hükümetimizi kurduk. Bunun adı istikrar değil. Biz istiyoruz ki güçlü bir şekilde yoluna devam eden Türkiye olsun. Milletimiz demokrasinin gereğince sandıkta Hükümetini belirlesin ve 5 yıl sonunda da hesabını sorsun. Ama millet adına hesap sormaya çalışanlar var. 82 Anayasası vesayetçi bir anlayışla hazırlanmış bir anayasa. Türkiye Cumhuriyetinde anayasa yapma yetkisi milletimize ait. Çok partili sisteme geçtiğimizden beri ilk defa sivil bir anayasa hazırlamak için sandığa gidiyoruz. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz de istikrardan yana evet oyu kullanacağını söylüyor" şeklinde konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanlığınca, Referandum

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Varlığım Mutluluğumdur
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hoş Geldin Üç Aylar ve Regaip Kandili
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bordo salon “kütür kütür” stand up tadında mı?..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TARİHİ KİMLİĞİ GÜNÜMÜZDE NEVRUZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Açığa imza
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129