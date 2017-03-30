Haber: BMA

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan AK Partili kalabalık bir heyet, Seben ilçesinde referandum çalışması yaptı. Seben'in girişinde Seben AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özçelik, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve kalabalık ilçe teşkilatı mensuplarınca karşılanılan Doğanay ve beraberindekiler ilk olarak Seben Kaymakamlığını ziyaret ettiler. Daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya gelen AK Parti Heyeti, burada muhtarlarla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay burada yaptığı açıklamada, 25 kilometrelik Dereboyu grup köy yolunun Seben yolu yapım çalışması içinde, Özel İdare ve hükümet desteğiyle yapılacağı müjdesini verdi. Ardından da Seben pazarı ve esnafları gezen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindeiler, Sebenlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Her girdikleri dükkanda, sohbet ettikleri vatandaşlardan yakın ilgi gören AK Partililer, 16 Nisan'da yapılacak Referandumda Seben'de 15 yılın oy rekoru kırılacağını belirttiler.

Doğanay; "Birlikteliğimizi sahaya yansıtıyoruz"

Seben'e yapılan referandum çalışmasını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, sürecin başladığı ilk gün söylediği, "Bundan sonra AK Partililere günde 8 saat yasak" anlayışıyla çalışmaları sürdüklerini belirtti. Doğanay, "Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla bütün ilçelerimizi dolaşıyoruz. Güçlü bir şekilde, güçlü bir kadroyla dolaşıyoruz. AK Parti Ailesi çok güçlü ve büyük bir aile. O birlikteliğimizi de sahaya yansıtıyoruz. Bugün de Seben'e geldik ve gördük ki halkımızın AK Parti kadrolarına müthiş bir teveccühü var. Çünkü biliyorlar ki AK Parti kadroları 15 yıl boyunca hiç bir zaman vatandaş kendi ayağına gelsin düşüncesinde olmadı. 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderini ilgilendiren, geleceğini ilgilendiren, istiklal ve istikbalimizi ilgilendiren bir dönüm noktası yaşanacak. Seben halkından destek istedik. Seben halkı da bu desteği bize gösteriyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki referandumda, şuana kadar Seben'den aldığımız oy oranının üzerinde bir oy bekliyorum" dedi.

Küpçü, "Bolu vesayet anlayışına hep dik ve omurgalı durmuştur"

Seben'in Bolu'nun Çukurova'sı olduğuna dikkat çeken AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'de yaptığı açıklamada, yapılan yol, Taşlı Yayla Göleti suyunun sulamada kullanılması yatırımlarıyla Seben'in hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Seben'de gördükleri yakın ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti de ifade eden Küpçü, "Üç Ayların başlangıcı olan güzel bir günde Seben'e geldik. Bereketli bir günde Seben halkıyla beraberiz. Bolu Belediye Başkanımız Sebenli. Karacasu Belediye Başkanımız da Sebenli ve Seben'de de 3 dönemdir Belediye Başkanımız AK Partili. O yüzden Seben özel bir coğrafya. Bolu'nun vesayetçi anlayışlara karşı dik ve omurgalı duruşu var. Neye evet, neye hayır deme gerekçelerini iyi biliyorlar. Biz de burada Halkımızla sohbet ederken, bizim penceremizden Referandumda neden Evet demeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Hayır diyenleri de anlayışla karşılıyoruz ama bizim derdimiz ihmal edilen Bolumuzu, Sebenimizi belli bir noktaya taşıyabilmek. Bu Referandumda milletimiz aslında bir anlamda istikbalini oylamış olacak. Biz 94 yıllık Cumhuriyetimiz boyunca 65. Seçim Hükümetimizi kurduk. Bunun adı istikrar değil. Biz istiyoruz ki güçlü bir şekilde yoluna devam eden Türkiye olsun. Milletimiz demokrasinin gereğince sandıkta Hükümetini belirlesin ve 5 yıl sonunda da hesabını sorsun. Ama millet adına hesap sormaya çalışanlar var. 82 Anayasası vesayetçi bir anlayışla hazırlanmış bir anayasa. Türkiye Cumhuriyetinde anayasa yapma yetkisi milletimize ait. Çok partili sisteme geçtiğimizden beri ilk defa sivil bir anayasa hazırlamak için sandığa gidiyoruz. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz de istikrardan yana evet oyu kullanacağını söylüyor" şeklinde konuştu.