Ak Parti’den TÜGVA ‘ya ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’i ağırladı. İl temsilciğinde TÜGVA üyeleriyle bir araya gelen AK Partili isimler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TÜGVA'nın ev sahipliğinde yapılan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı istişare toplantısı yapıldı.

AK Parti Milletvekili Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlik mesajı verdi. Aydın, “TÜGVA İl Temsilciliği’nde Bolu’muzda bulunan; vatan, millet ve Alem-i İslam için ortak paydada buluşan değerli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimizle bir araya geldik. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız!” ifadelerini kullandı.

Ak Parti İl Başkanı Suat Güner’de yaptığı paylaşımda “Bolu Milletvekilimiz Arzu Aydın ile birlikte TÜGVA'nın ev sahipliğinde yapılan ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcimizin yer aldığı istişare toplantısına katıldık” ifadelerini kullandı.