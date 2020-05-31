AK Parti’den üreticilere fide desteği

Haber: N. HalidAltundal

AK Parti Milletvekilleri, İl Teşkilatı ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Seben ilçemizde geçtiğimiz hafta yaşanan zirai don nedeniyle zarar gören üreticiye desteğe gitti. Seben’de önce Belediye Başkanı Fatih Kavak’ı ziyaret eden AK Parti heyeti daha sonra üreticiye verilecek fideler için düzenlenen törene katıldı. AK Parti heyetinde İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Üyeleri Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın, Hüseyin Özçelik ve İsmail Akman ile İlçe Başkanı Fehmi Çınar yer aldı.

Kaymakam Mustafa Atış’ın da katıldığı törende AK Parti heyeti, her zaman çiftçilerin, üreticilerin yanında olduklarını belirtti. Fidelerini alan üreticiler AK Parti heyetine teşekkür ettiler. Konuyla ilgili AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise, “Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sn. Fatih Metin'in destekleriyle Seben ilçemizde yaşanan zirai don nedeniyle zarar gören üreticimize dağıtılan fideler için düzenlenen törene katılan; İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Seben Belediye Başkanımız Fatih Kavak, İl Genel Meclisi Başkanımız Yaşar Yüceer, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak, Seben İlçe Başkanımız Fehmi Çınar, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mazhar Bozoğlu, Zerrin Açıkalın, Hüseyin Özçelik ve İsmail Akman çiftçilerimize fidelerini dağıttılar” ifadelerine yer verildi.