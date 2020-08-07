AK Parti’den üye seferberliği

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde adeta üye seferberliği başlattı. İl Başkanlığından yapılan duyuruda vatandaşlar partiye üye olmayan davet edildi. AK Parti duyurusunda, “AK Parti’ye hala üye olmadıysanız www.akuyebolu.org linkne girerek üyelik ön başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yarınlara hep beraber yürümek, yolumuza yoldaş olmak için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu kutlu davanın bir neferi olmaya, seni de bekliyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiğiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Teşkilatının çağrısı kısa sürede halkta cevabını buldu. Üyelik çağrısı sonrası birçok vatandaş ön başvuru formunu doldurarak partiye ulaştı. İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Cemil Akay da ön başvuru yapan vatandaşları ev ve iş yerlerinde ziyaret ederek partiye üyelik işlemlerini tek tek gerçekleştirmeye başladı.

“SİZİNLE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

AK Parti’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bolu'muzda Gönül Seferberliği devam ediyor. İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Cemil Akay; AK Partimize üye olup, Yeni Türkiye'nin Mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gönül yolunda yürümek isteyen Çaydurtlu ve Yuva Köylü hemşehrilerimizi evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek, üyelik işlemlerini gerçekleştirdiler. Sizinle daha güçlüyüz” denildi.

Üyelik çalışmalarının önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.