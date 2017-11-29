Haber: Semih BAYKAL

AK Parti Bolu Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Taha Sönmezel ve teşkilatı cadde üzerinde vatandaşa anlamlı bir sürpriz yaptı. Sönmezel ve AK Partili gençler kurdukları stanttan vatandaşa, bin kişilik tavuklu pilav, ayran ve lokum dağıttı.

Pilav ve ayran dağıtımı sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Furkan Taha Sönmezel; “Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin, Mevlid Kandili. Vatandaşımıza peygamberimizi düşündürebilmek adına, AK Partili gençlerimizle beraber bin kişilik pilav ve lokum dağıtımı yaptık. Bu konuda bizimle beraber olan herkese teşekkür ediyorum ve vatandaşlarımızın Mevlid Kandilini kutluyorum” dedi.