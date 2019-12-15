AK Partili Aday Adayı istifa etti

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Göynük Belediye Başkan Aday Adayı olan Zeynep İlhan Şahin, AK Parti’den istifa eden eski Başbakanlardan kurduğu Gelecek Partisi’ne katıldığını açıkladı. Zeynep İlhan Şahin’in Gelecek Partisi’nin logosunu “Gelecek Partisi’nin kuruluşu hayırlara vesile olsun. İnşallah Gelecek” notuyla paylaşması sonrası birçok AK Partili seçmen eleştiri bombardımanına tuttu.

“MARUZ KALDIĞIM KİRLENMİŞ SİYASET OYUNLARINI ANLATMAYACAĞIM”

Gelen tepkilerin ardından Zeynep İlhan Şahin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mütevazi dünyamda dava, memleketim Göynük için hizmet etmekti benim için. Ülkemin memleketimden büyük sorunlarının sebebini anlamlandırmak mümkün olmamıştı o vakte kadar. Doğru Samimi insanlarla düzelebilir diye ümit etmiştim . Yapılan yanlışlardan dertlenen hemşehrilerimle birlikte doğru olanı yapmak için samimiyetle AK Partiden aday adayı oldum. Tüm gayretim Göynük’e olan hizmet arzumu göstermekti ki buna sevgili hemşehrilerim sizler şahitsiniz. Detaylarını açıklayarak yeni polemiklere zemin oluşturmamak için maruz kaldığım kirlenmiş siyaset oyunlarını anlatmayacağım. Acizane bir şeyleri düzeltme gayretim sonuçsuz kaldı.

“HAYAL KIRIKLIKLARIMIN SEBEBİ OLAN AK PARTİ İLE YOLLARIMI AYIRDIM”

Aday olmamış olmaktan daha çok şahit olduklarımdı aslında beni yıkan. Şahsımın o süreçte payına düşen o vakte kadar göremediklerimi görmekti. Bu bir şükür sebebi oldu benim için. Hayal kırıklıklarımı onarmak için yeni bir ümide ihtiyacım vardı inancım gereği. Hayal kırıklıklarımın sebebi olan Ak Parti ile yollarımı ayırdım. Bu sebeple güven duyduğum, huzur bulacağıma inandığım, iletişim kurabildiğim, fikirlerimi özgürce ifade edebileceğimi düşündüğüm GELECEK Parti’nin yanında yer almaya karar verdim. Hemşehrilerime not: Hangi görüşte olursanız olun sizlere saygı duyuyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da duruşumu bozmadan inandığım değerler ışığında hizmet etmek niyetindeyim. Sizlerin ferasetinize güveniyorum. Daha iyi bir gelecek için düşmanlık değil dostluk etmek yakışır bize.”

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019, 11:43