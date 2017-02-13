HABER: BMA

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen toplantıya Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik ve Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanların da katıldığı toplantıda Belediye Başkanlığı ve yerel yönetimler hakkında değerlendirmeler yapıldı.