Ak Partili Belediyeler omuz omuza

Haber: BMA

Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden Seben Belediyesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Isparta Belediyesi ve Pursaklar Belediyesinden 20 bin adet maske ve dezenfektan gönderildi. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Seben halkı adına maske ve dezenfektan gönderen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

AK PARTİLİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Başkan Fatih Kavak maske ve dezenfektan desteği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınına karşı halkımızın sağlığını korumak amacıyla belediye personelimiz ile yoğun bir çalışma temposu izlemekteyiz. Cadde ve sokaklar, iş yerleri ve resmi kurumları dezenfekte edilmesi, maske dağıtımı, Vefa Sosyal Destek Grubumuzun çalışmaları gibi… Ülke olarak içinde bulunduğumuz şu zor günlerde örnek olacak destekleriyle belediyemizin yükünü hafifletmek amacıyla ‘Gün Birlik Olma Günü’ diyerek ilçemize toplamda 20.000 maske ve dezenfektan gönderen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a, Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen ve Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Biz Bize Yeteriz.’ Bu salgın karşısında en büyük dayanağımız dayanışma ruhumuz. Bu süreci birlik beraberlik içinde, devletimizin uyarılarını da dikkate alarak atlatacağız inşallah" dedi.