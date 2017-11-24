Haber: BMA

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında Doğancı Köyü İlköğretim Okulu ziyaret edildi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ve AK Kadınlar ziyaret sırasında bir yandan öğretmenlerin bu özel günleri kutlarlarken, bir yandan da öğrencilerle bir araya geldiler. Kadın Kolları İl Başkanı Arzu Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri okulda görev yapan öğretmenlerin günlerini kutlayarak, çiçek takdim ettiler.

Ardından da anaokulu öğrencilerine yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim eden Başkan Aydın ve AK Partili Kadınlar, öğrencilerle oyunlar oynayarak, güzel bir gün geçirdiler.

Bir öğrencinin yetişmesinde öğretmenlerin çok önemli olduğunu fakat böylesine özel öğrencilerin yetişmesinde öğretmenlerin daha önemli olduğunu vurgulayan AK Parti İl Kadın kolları Başkanı Arzu Aydın ziyaretle ilgi yaptığı açıklamada, "Bugün Doğanacı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören evlatlarımızı ve onların özel öğretmenlerini ziyaret etmek istedik. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdikleri emeklerinden dolayı öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Çocuklarımızın sadece dersleriyle değil, dertleriyle de ilgilenen, her konuda onlara yardımcı olan ve yönlendiren Öğretmenlerimizin verdikleri bu emek, anne ve babaların emeği kadar kutsaldır. İyi bir eğitimin temel başlangıcı bana göre öğrenciyi sevmekle başlar. Eksikliklerimiz mutlaka ki vardır. Amacımız; dertsiz ders, dertsiz hoca, dertsiz öğrencidir. Bunun böyle bilinmesi ve bu noktadan hareketle geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmemiz önemli olacağını düşünüyorum. Ben de Öğretmen bir anne babanın evladıyım ve bu benim yaşamımda hep gurur kaynağı olmuştur. Öğretmenlerimizin ne hissettiklerini, ne istediklerini çok iyi bilirim. İşte bu yüzden yanımızda oyuncak getirerek, yavrularımıza hediye ettik. Çünkü rahmetli Babam İsmail Aydın ve sevgili Annem Ayşe Aydın öğrencileri mutlu olduklarında mutlu olurlardı" ifadelerini kullandı.