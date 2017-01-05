HABER: AYSUN BEYKOZ



"Atkı, bere, eldiven örüyoruz Asker ve Polisimize gönderiyoruz"

AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye'de örnek olacak bir projeye imza atıyor. Ülkemizde yaşanan sıkıntılı günlerde asker ve polisimize destek ve yanlarında olduklarını göstermek amacıyla atkı, bere ve eldiven ören AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Üyeleri, bu zorlu kış şartlarında Doğu ve Güneydoğu'da vatan savunmasında görev yapan asker ve polisler hediye edecek.

Bolu ili genelinde Bolu AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak bu projeye başladıklarını ve 5 Şubat tarihine kadar kampanyanın süreceğini söyleyen AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın; "Bu proje kapsamında bu kez de ana fikri vatan sevgisi olarak ve bu sevgiyi anlatabileceğimiz en iyi yolun ise dün olduğu gibi bugün de gözünü kırpmadan vatan için canını ortaya koyan kahraman asker ve polislerimize manevi destek vermek istedik. Bunun için de atkı, bere, eldiven örerek el emeği göz nuru hediyelerimizi onlara göndermek istedik. Bu hediyelerin içine koyacağımız küçük kartlarla da gönderen kişinin duygularını, düşüncelerini yazmasına ve gönülden yanlarında olduğumuzu bir kez daha teyit etmenin onlara moral ve motivasyon sağlayacağı kanaatiyle yola çıktık. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu sevgi yolunu oluşturmaya tüm Bolulu hemşehrilerimizi davet ediyorum. 5 Şubat tarihine kadar el emeği ürünlerinizi bize ulaştırırsanız bizler de bunların askerlerimize ve polislerimize ulaştırılması konusunda aracılık yapacağız. Biliriz ki ana duası makbul duadır. Biz her ilmekte; Allah korusun, düşmana fırsat vermesin diye dua ederek atkı, bere ve eldivenlerimizi asker ve polisimiz için örelim ve dileyelim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin ve ördüklerimiz evlatlarımıza zırh olsun, kalkan olsun inşallah" dedi.