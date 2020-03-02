AK Partili Şener bile isyanı etti

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağmurun etkisiyle heyelan meydana gelen Nallıhan-Aynalıkaya yolu İl Genel Meclisi Mudurnulu Üyesi Salih Şener’i isyan ettirdi. İl Genel Meclisi Üyesi Salih Şener, muhtarlar ve beraberindeki köylüler yola giderek yolun halen kapalı olmasına sert tepki gösterdi. 20 civarı kişinin toplandığı ihbarını alan Jandarma ekipleri hemen olay yerine geldi. Göçük meydana gelen yolun 15 gündür kapalı olması ve çamur deryasına dönen yoldan çocukların okula gidememesine isyan eden Şener ve beraberindekiler Karayollarının çalışma yapmadığı gerekçesiyle yolu kapatmaya çalıştı. Güvenlik amacıyla bölgeye gelen Jandarma ve yetkililer ile tartışan AK Partili Şener, Karayolları ekiplerinin bölgeden hiçbir açıklama yapmadan gitmesine ateş püskürdü. Yetkililerle tartışan Şener ve köylüler, Kaymakamı da topa tuttu. Vatandaşlar, “Ne Kaymakam bir şey yapabildi ne başka biri. Yolumuz yapılmıyor. Yarın kendimiz taş döşemeye başlayacağız, yolumuzu kendimiz yapacağız” dediler.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise AK Partili Salih Şener’i, çözümü üretmesi gerekirken eylem yapması nedeniyle eleştirdiler.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 14:08