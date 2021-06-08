AK Partili üyeden skandal karar

Bolu Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı 2. Birleşiminde, Ayasofya'da devlet erkânının katıldığı icazet töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını hedef alarak lanet okuyan imam Mustafa Demirkan hakkında Millet İttifakı Meclis Üyelerince bir kınama önergesi verildi. CHP ve İYİ Partili Meclis Üyeleri adına önergeyi okuyan Meclis Üyesi Ergün Temel, şunları kaydetti: “İstiklâl Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzülerek takip ediyoruz. Bu kapsamda, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii’nde düzenlenen, devlet erkânının da bulunduğu bir programda, imam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz: Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’tür. Tarihimizde, İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına “katli vaciptir” diye fetva veren Dürrizade’ler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, “Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuva-yi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar” diyen Sütçü İmam’lar vardır. Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, milletimizin manevi duygularını hedef almakta ve aslında en büyük zararı yüce dinimize vermektedirler. Bolu Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, Atatürk’e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.” Okunan bildirinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce alınan Uygur Türkleri ve Filistin’e destek önergelerini hatırlatarak, İmam Demirkan’ı kınama önergesinin gündeme alınmasını Meclis’in oylamasına sundu. AK PARLİLİ ÜYE RET OYU VERDİ Yapılan oylamada AK Partili kadın Meclis Üyesi Şaziye Turan skandal bir karara imza atarak, önergeyi desteklemedi. Ak Partili Meclis Üyesi’nin akıl almaz kararıyla büyük şok yaşayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Turan’a “Ret oyuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı?” diye sordu. “Atatürk’e karşı söylenen bir şey yok orada” yanıtı alan Özcan, daha sonra “Bakara Burada Kuva-yi Milliye’ye ve Atatürk’e karşı söylenen sözler var. Bunlar basında da yer aldı. Bakara suresinin hangi ayetinde Kuva-yi Milliye ile ilgili bu çirkin ifadelere yer verilmiş? Ülkemizde maalesef bazıları Atatürk düşmanlığını huy haline getirdi. Yani bu ülkede yaşayan yüzde 99’unun Atatürk’e büyük saygısı var. Olmalı da… Sonuç itibariyle Atatürk bu ülkenin kurtuluş mücadelesini başlatmış, hepimizin ataları da buna destek vermiş.” sözleriyle ret oyu kullanan Turan’a tepki gösterdi.