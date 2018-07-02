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02 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • AK Partili vekiller mazbatalarını aldı

    24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den Bolu’dan milletvekili seçilen Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ın elinden mazbatalarını aldılar.

    02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:27
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    AK Partili vekiller mazbatalarını aldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleşen mazbata törenine AK Parti teşkilatı tam teşekküllü katıldı. Törene AK Partili belediye başkanları da büyük destek verdi. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Seyfi Han, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Taner Gülşen, Hakim üyeler Serkan Özalp ve Hüseyin Zümrüt mazbata töreninde hazır bulundular. Başkan Han, tören öncesi AK Partili milletvekillerine ve Ak Partililere; “Seçim süresince ve seçim yasaklarının da başlamasıyla hiçbir zorluk çıkartmayarak, kanunlar çerçevesinde çalıştığınız için sizlere teşekkür ederim. Milletvekillerimize görevlerinde başarılar dileriz. Bolu için çalışacağınızdan eminiz” dedi.

    Başkan Seyfi Han’dan mazbatasını almak için kürsüye çıkan Arzu Aydın; “Avukatlık mesleğimde bu duruşma salonunun bir çok yerinde yer aldım. Ama, hiçbir zaman bu kürsüde yer almamıştım. Bu vesile ile kürsüye de çıkmış oldum. Mazbata üzerinde milletvekili yazdığını gördüğümde çok duygulandım. Bu görevimi Bolu halkı için en iyi şekilde yapacağım” diye konuştu.

    Daha sonra 4’üncü kez milletvekilliği mazbatasını almak için kürsüye gelen Fehmi Küpçü’de; “Beni buraya layık gören başta Bolu halkına ve AK Partili tüm vatandaşlara sonsuz teşekkür ederim. Gazi Meclisimizde dördüncü kez görev almanın mutluluğunu yaşıyorum. Bolu için ülkemiz için hayırlara vesile olsun” dedi. Aydın ilk kez milletvekili seçilirken, Küpçü ise bu göreve dördüncü kez getirilmenin mutluluğunu yaşarken, vekiller adliye binası önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran, Milletvekilliği, Seçimlerinde, AK

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