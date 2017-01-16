banner128

banner101

16 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ak Partililer Çadırkent yolcusu

    Bolu Ak Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Teşkilatı, topladıkları kıyafet, yiyecek ve battaniye gibi eşyaları Çadırkent ve Halep’te ki mağdur insanlara yardım olarak gönderdi. Ak Parti İl Teşkilatı yolladıkları yardımlarla beraber kendileri de bölgeye yardıma gitti.

    16 Ocak 2017 Pazartesi 16:14
    Bu haber 136 kez okundu
    Ak Partililer Çadırkent yolcusu
    Foto galeriye git

    Haber: Faruk Çidem

    Ak Parti Bolu Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Teşkilatı, parti içinde topladıkları kıyafet battaniye ve yiyecek gibi yardımları Halep ve Hatay Çadırkent’te ki savaş mağduru insanlara yolladı. Dualarla beraber yola çıkan tır ilk önce Hatay Çadırkent’e sonrasında ise Halep’e yardım malzemelerini götürecek. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’in katılımıyla tırı yolcu eden teşkilat üyeleri, akşam saatlerinde gönderdikleri yardım ile beraber bölgeyi ziyaret etmek üzere yola çıkacaklarını duyurdular.

    “KORKMUYORUZ, GİDECEĞİZ”

    Tırı yolcu etmeye gelen Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bölgede yaşananlardan korkmadıklarını ve oraya gideceklerini belirterek, “İl teşkilatlarımızın yardımları ile bir yardım kampanyası başlattık. Bu kalplerden ve gönüllerden gelen yardım tırının içinde unundan, battaniyesine kadar bir çok ihtiyaç bulunuyor. Hepsi orada ki durum düşünülerek yapıldı. İl yönetim kurulundan bize eşlik edecek arkadaşlarımız ile beraber yola çıkıp bizzat oraya gideceğiz. Orada ki insanlara bir nebze dokunabilmek ve yardım elimizi götürebilmek adına akşam saatlerinde yola çıkıyoruz. Bize yardım eden ve bu tırı dolduran hemşehirilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler vekaleten oraya gidiyoruz. Sizlerin yardımlarını götüreceğiz. Orada yaşananlardan ise korkmuyoruz. O bölgeye insanlarımızın, askerlerimizin yanına gidiyoruz. Korkmuyoruz, gideceğiz” şeklinde konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ak, Parti, Kadın, Kolları

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 10 OCAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ Dokunulmazlık
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Para kimde bilinmezmiş
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nafile çabalar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇSGB”nın Müsteşar Yrd.cılarımızdan… Sn.Doç.Dr.“NACAR”da biz Bolululurla idi…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Anayasa Teklifi
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir ARKADAŞ SEÇİMİMİZ…
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş HEP PALAVRA !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129