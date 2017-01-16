Haber: Faruk Çidem

Ak Parti Bolu Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Teşkilatı, parti içinde topladıkları kıyafet battaniye ve yiyecek gibi yardımları Halep ve Hatay Çadırkent’te ki savaş mağduru insanlara yolladı. Dualarla beraber yola çıkan tır ilk önce Hatay Çadırkent’e sonrasında ise Halep’e yardım malzemelerini götürecek. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’in katılımıyla tırı yolcu eden teşkilat üyeleri, akşam saatlerinde gönderdikleri yardım ile beraber bölgeyi ziyaret etmek üzere yola çıkacaklarını duyurdular.

“KORKMUYORUZ, GİDECEĞİZ”

Tırı yolcu etmeye gelen Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bölgede yaşananlardan korkmadıklarını ve oraya gideceklerini belirterek, “İl teşkilatlarımızın yardımları ile bir yardım kampanyası başlattık. Bu kalplerden ve gönüllerden gelen yardım tırının içinde unundan, battaniyesine kadar bir çok ihtiyaç bulunuyor. Hepsi orada ki durum düşünülerek yapıldı. İl yönetim kurulundan bize eşlik edecek arkadaşlarımız ile beraber yola çıkıp bizzat oraya gideceğiz. Orada ki insanlara bir nebze dokunabilmek ve yardım elimizi götürebilmek adına akşam saatlerinde yola çıkıyoruz. Bize yardım eden ve bu tırı dolduran hemşehirilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler vekaleten oraya gidiyoruz. Sizlerin yardımlarını götüreceğiz. Orada yaşananlardan ise korkmuyoruz. O bölgeye insanlarımızın, askerlerimizin yanına gidiyoruz. Korkmuyoruz, gideceğiz” şeklinde konuştu.