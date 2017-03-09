banner128

banner101

09 Mart 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AK Partililer emekçi kadınlarla buluştu

    Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi. Programa Ak Parti İl yöneticileri ve Bolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan kadınlar katıldı.

    09 Mart 2017 Perşembe 09:43
    Bu haber 39 kez okundu
    AK Partililer emekçi kadınlarla buluştu
    Basın Bülteni

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında; İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve İl Kadın Kolları Başkanımız Arzu Aydın, Bolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan kadınlarla bir araya geldiler. Burada yaptığı konuşmada Kadınların Gününü kutlayan İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın; "AK Parti Kadın Kolları olarak bizler de, bir yandan yerelden başlayarak siyasette ve karar alma mekanizmalarında kadın katılımını arttırma yönünde çalışmalar yürütürken, bir yandan da teşkilatımıza bir okul gibi eğitimler vermekte, ortaklaşa hareket etme ve kadın olma bilinci etrafında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımızda şu husus son derece önemlidir; kadın olmak, sadece kadın meseleleriyle ilgilenmek demek değildir. Kadın, hassasiyeti ve duyarlılığı ile toplumsal tüm konularla yakından ilgilenir.  Nitekim bu düşünce temelinde, Kadın Kolları olarak varlığımızı göstermekteyiz. Kadının, sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri olduğunu gösteren, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum’u kuran Fatma Bacı gibi kıymetli kadınlarımızı örnek alarak yol almaktayız. Bizler kadınlar olarak, savaşlardan, istikrarsızlıklardan, yoksulluklardan en çok kadınların etkilendiği gerçeğini unutmadan istiklal, istikbal ve istikrar için yol almak durumundayız. Anadolu’yla birlikte, Suriye’de, Halep’te, Filistin’de, Mymmar ve tüm mazlum coğrafyalarındaki kadınlar için de inandığımız yolda yürümeye devam etmeliyiz. Bu doğrultuda, ülkemizin kalkınmasına değer katmak, hayatı ve dünyayı güzelleştirmek isteyen kadınlar olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. ‘Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet’ ülküsüne inananlar yılmadan yola devam edecektir.  Hepimizin ortak çabası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ülkemize kazandıracak ve yeni sistemle birlikte kadının siyaset başta olmak üzere her alanda temsiliyeti artacaktır. Bu inançla, ‘Güçlü Türkiye’nin, Güçlü Kadınları’ olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü en içten duygularımla kutlarım" dedi.
    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı konuşmada; "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak sözlerime başlamak isterim. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi "Cennet analarımızın ayakları altındadır " Hadisini kendisine rehber etmiş olan bizler, AK Parti iktidarları dönemimizde kadınımızın sosyal hayatta, iş hayatında ve eğitim hayatından sayısız iyileştirmeler yaparak, bugüne kadar gelen pozitif ayrımcılığı ortadan kaldırmaya çalıştık.Haydi Kızlar Okula, Şartlı Nakit Destekleri ve Kız öğrenci Yurtlarının yaygınlaştırılması gibi eğitim kampanyalarıyla kızlarımızın okula gönderilmesini teşvik ettik.Yine AK Parti iktidarı döneminde; kadınların iş gücüne katılımını arttırmak, kadınların istihdamlarının teşviki ve kadın girişimciliği için başta KOSGEB destekleri olmak üzere, çıkarılan yasalarla kadın pozitif ayrımcılık yaptık ve bu noktada önemli gelişmeler sağladık.Kadınlarımızın sosyal ve siyasi yaşama katılmaları için sağladığımız imkanların yanında bu alanda örnek olmak için AK Parti olarak parti yönetimlerimizden, yerel yönetimlere ve Milletvekilliğine kadar her kademede kadınlarımızın temsil noktasında sayılarını arttırdık.Hatırlayınız çok değil bundan 20 yıl önce sadece başını örttükleri için liselerde, üniversite kapılarında sürüklenen kızlarımızı, memurluktan atılan, asker oğlunun yemin töreninde kapılarda bekleyen analarımız vardı. İşte AK Parti olarak Anayasal ve yasal değişikliklerle başörtüsü başta olmak üzere kadının temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir çok gelişmeye imza attık" ifadelerini kullandı.
    Kadınların günlerini kutlayan Doğanay ve Aydın, onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler.


    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Kadın, Kolları, Başkanlığınca

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BARIŞIK OLMAK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Nereye Dönsem Ben
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Atom bombası
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TABİATIN KALBİNDE “ÇEVRECİ” OLMAK…İŞTE BU!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ “EVET” İÇİN SÖYLEDİKLERİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129