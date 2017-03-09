Basın Bülteni





8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında; İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve İl Kadın Kolları Başkanımız Arzu Aydın, Bolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan kadınlarla bir araya geldiler. Burada yaptığı konuşmada Kadınların Gününü kutlayan İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın; "AK Parti Kadın Kolları olarak bizler de, bir yandan yerelden başlayarak siyasette ve karar alma mekanizmalarında kadın katılımını arttırma yönünde çalışmalar yürütürken, bir yandan da teşkilatımıza bir okul gibi eğitimler vermekte, ortaklaşa hareket etme ve kadın olma bilinci etrafında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımızda şu husus son derece önemlidir; kadın olmak, sadece kadın meseleleriyle ilgilenmek demek değildir. Kadın, hassasiyeti ve duyarlılığı ile toplumsal tüm konularla yakından ilgilenir. Nitekim bu düşünce temelinde, Kadın Kolları olarak varlığımızı göstermekteyiz. Kadının, sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri olduğunu gösteren, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum’u kuran Fatma Bacı gibi kıymetli kadınlarımızı örnek alarak yol almaktayız. Bizler kadınlar olarak, savaşlardan, istikrarsızlıklardan, yoksulluklardan en çok kadınların etkilendiği gerçeğini unutmadan istiklal, istikbal ve istikrar için yol almak durumundayız. Anadolu’yla birlikte, Suriye’de, Halep’te, Filistin’de, Mymmar ve tüm mazlum coğrafyalarındaki kadınlar için de inandığımız yolda yürümeye devam etmeliyiz. Bu doğrultuda, ülkemizin kalkınmasına değer katmak, hayatı ve dünyayı güzelleştirmek isteyen kadınlar olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. ‘Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet’ ülküsüne inananlar yılmadan yola devam edecektir. Hepimizin ortak çabası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ülkemize kazandıracak ve yeni sistemle birlikte kadının siyaset başta olmak üzere her alanda temsiliyeti artacaktır. Bu inançla, ‘Güçlü Türkiye’nin, Güçlü Kadınları’ olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü en içten duygularımla kutlarım" dedi.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise yaptığı konuşmada; "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak sözlerime başlamak isterim. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi "Cennet analarımızın ayakları altındadır " Hadisini kendisine rehber etmiş olan bizler, AK Parti iktidarları dönemimizde kadınımızın sosyal hayatta, iş hayatında ve eğitim hayatından sayısız iyileştirmeler yaparak, bugüne kadar gelen pozitif ayrımcılığı ortadan kaldırmaya çalıştık.Haydi Kızlar Okula, Şartlı Nakit Destekleri ve Kız öğrenci Yurtlarının yaygınlaştırılması gibi eğitim kampanyalarıyla kızlarımızın okula gönderilmesini teşvik ettik.Yine AK Parti iktidarı döneminde; kadınların iş gücüne katılımını arttırmak, kadınların istihdamlarının teşviki ve kadın girişimciliği için başta KOSGEB destekleri olmak üzere, çıkarılan yasalarla kadın pozitif ayrımcılık yaptık ve bu noktada önemli gelişmeler sağladık.Kadınlarımızın sosyal ve siyasi yaşama katılmaları için sağladığımız imkanların yanında bu alanda örnek olmak için AK Parti olarak parti yönetimlerimizden, yerel yönetimlere ve Milletvekilliğine kadar her kademede kadınlarımızın temsil noktasında sayılarını arttırdık.Hatırlayınız çok değil bundan 20 yıl önce sadece başını örttükleri için liselerde, üniversite kapılarında sürüklenen kızlarımızı, memurluktan atılan, asker oğlunun yemin töreninde kapılarda bekleyen analarımız vardı. İşte AK Parti olarak Anayasa l ve yasal değişikliklerle başörtüsü başta olmak üzere kadının temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir çok gelişmeye imza attık" ifadelerini kullandı.

Kadınların günlerini kutlayan Doğanay ve Aydın, onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler.





