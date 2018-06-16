Haber: BMA

Seçim çalışmalarını Aktaş, Akpınar, Köroğlu ve Çıkınlar Mahallesi’nde Seçim çalışmalarını Aktaş, Akpınar, Köroğlu ve Çıkınlar Mahallesi’nde esnaf ve vatandaş ziyareti ile sürdüren AK Parti Milletvekili Adayları Arzu Aydın, Fehmi Küpçü ve Metin Vural, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istedi. 4 mahallede esnafından işçi ve memura, ev hanımından emeklisine kadar farklı kesimlerden birçok vatandaş, 16 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye’nin elde ettiği kazanımları unutmadıklarını belirterek 24 Haziran’da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edeceklerini belirttiler.

