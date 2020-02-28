AK Partiye yakınlığı ile bilinen Akbıyık, İl Başkanı oldu

Haber: C. Kutay Aykan

2002-2006 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Yaşar Akbıyık hakkında şu şaibeler olmuştu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde, Sayıştay'ın yaptığı incelemede eski Rektör Prof. Dr. Yaşar Akbıyık'ın görev yaptığı dönemde personelden yemek ücretlerinin 5 kuruş az tahsil edildiği tespit edilmiş ve Prof. Dr. Akbıyık'a, 27 Bin 814 TL borç çıkarılmıştı. Akbıyık, borç için personele altında banka hesap numarasının bulunduğu bir mektup göndererek kişi başı 30 TL yardım istemiş bu duruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti.

İkinci olarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (AİBÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Yaşar Akbıyık’ın 20 Ocak’ta yapılan Rektörlük seçimlerinden sonra yetkisini kullanarak 23 Ocak’ta kendisini Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı’na atamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan’dan sert tepki

11 Mayıs 2005 yılında İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında AİBÜ de Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi temel atma töreni için Üniversiteye davet edilen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmasını istemeyerek ‘ Üniversiteler özerktirler, özgür düşünce hakimdir ve siyaset üstüdürler. Bu düşünceler ışığında üniversitelerimizin siyasallaştırılma çabaları veya üniversitelere siyasetin etkilerinin yansımaları kabul edilemez’ ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzzet Baysal Vakfı’nın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy Kampüsü'nde yaptırdığı Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nin temel atma törenine kendisini protesto ederek katılmayan Rektör Prof.Dr. Yaşar Akbıyık ve üniversite yönetimine sert tepki göstermiş, “Bu tür rektörlerin olduğu yerde tabi ki anarşi olur, bu tür rektörlerin olduğu yerde tabiki terör olur” demişti.

Ayrıca AK Partiye yakınlığı ile bilinen Akbıyık’ın Çorum’dan AK Parti Milletvekili adaylığı için müracaatta bulunduğu ve kabul görmediği de bilinmekte.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başkanlığında Abant’ta bir araya gelen partililer, yeni atamaları kararlaştırdı. Eski Rektör Prof. Dr. Yaşar Akbıyık’ın Abant’ta alınan bir kararla Gelecek Partisi Bolu Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.