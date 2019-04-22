AK Piliç işçilere kapılarını açtı

Haber: Birol ERTUNÇ

19 Aralık 2018 tarihinde o dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından işe alınan ve Bolu Belediyesi Temizlik İşlerinde görevlendirilen 97 işçi işten çıkartıldı. Bu olayı duyan Bolu Belediyesi eski Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda Grup Başkan Vekilliğini yapan AK Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy, işçilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu açıkladı.

İşten çıkartılma ve bir işçinin de intihar girişiminde bulunması haberini öğrenen Aksoy, yaptığı açıklamada Bolu Belediyesi bizim belediyemizdir diyerek şunları söyledi; “Bu işin sorumlusu o dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’dır, oy uğruna 19 Aralık tarihinde yüzlerce kişiyi haksız yere ve yetersiz olarak işe almıştır. Suçlu Tanju Özcan değildir. Bolu Belediyesi bizim belediyemizdir. İşten çıkartılan işçilerimize AK Piliç olarak kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. İşçilerin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu bir insanı destektir. Tek amacımız işçi kardeşlerimizi işsiz bırakmamak. Bu olayları Başkan Tanju Özcan’a mal etmekte çok yanlıştır. Hesap sorulacaksa Alaaddin Yılmaz’a sorulmalı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 14:04