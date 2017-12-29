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    • AK Teşkilatlar Doğanay’ın arkasında

    AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, Milletvekili Fehmi Küpçü ve tüm parti teşkilatlarının katılımıyla parti binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantı da Eker, tüm parti teşkilatlarıyla İl Başkanları Nurettin Doğanay’ın arkasında olduklarını söyledi.

    28 Aralık 2017 Perşembe 19:23
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    AK Teşkilatlar Doğanay’ın arkasında
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    Haber: Semih Baykal

    AK Parti’nin Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceği, il kongresi öncesinde bazı yerel yayın organlarında eski İl Başkanı Mehmet Emin Güz’ün aday olacağı konusu gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun Üzerine hemen harekete geçen Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, tüm parti teşkilatını toplayarak bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başta Milletvekili Fehmi Küpçü olmak üzere, tüm AK Parti Belediye Başkanları, partiye bağlı teşkilatlar ve üyeler katıldı.

    “CUMHURBAŞKANIMIZI HEYECANLA BEKLİYORUZ “

    Parti binasında düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Pazar günü gerçekleştirilecek olan İl kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı heyecanla bekledikleri ifade ederek başlayan Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker; “Bolu Kamuoyunun yakından bildiği üzere 31 Aralık Pazar Günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 6. Olağan İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bizler için bir bayram günü olan Kongremize Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacak olması ise ayrı bir önem taşımaktadır. Tüm Bolu Halkı gibi bizler de Ak Parti Teşkilatları ve mensupları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz” dedi.

    “DOĞANAY’I DESTEKLİYORUZ”

    Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile İl Başkanlığına tekrar aday olduğunu açıklayan Nurettin Doğanay’ı desteklediklerini ve arkasında olduklarını söyleyen Eker; “Basın yoluyla ve de bizzat delegelerimizin aranması sonrası Kongre Genel Merkezimizin bilgisi dışında ikinci bir İl Başkanı adayın hazırlık içerisinde olduğunu öğrendik. Şuan burada açıklıkla ilan ediyorum ki; tüm AK Parti ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın oluru ile adaylığını açıklayan İl Başkanımız Nurettin Doğanay’ın arkasındayız ve desteklemekteyiz” diye konuştu.

     "AK PARTİ AİLESİ OLARAK TEK BİR GÜNDEMİMİZ VAR"

    Son olarak Eker; “AK Parti ailesi olarak bizlerin tek bir gündemi var, o da Sayın Cumhurbaşkanımızı Bolu’ya yakışır bir şekilde karşılayarak, kongremizi gerçekleştirmektir. Diğer gündemler bizim dışımızda olup, AK Parti Bolu Teşkilatları olarak dün olduğu gibi bundan sonra da Reisimizin, Liderimizin arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Merkez, İlçe

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