Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Ayaz, BAMER’in Yaşayan Bolu Projesi Etkinlikleri kapsamında düzenlediği konferansta, akademi üzerine düşüncelerini paylaştı. Tarihi Gülezler Konağı’nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Ayaz, akademinin anlamını açıklayarak, “Akademi, bilim üretilen, geliştirilen ve paylaşılan yerdir. Akademinin 3 amacı vardır: Birincisi eğitim, ikincisi araştırma, üçüncüsü ise uygulamadır” dedi.

Konuşmasında enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile öğretim elemanlarının görevleri ve akademik kariyer hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgi veren Ayaz, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Ayaz konferansta ayrıca, “Bir öğrencinin akademiye geldiği gün hedefini de belirlemesi gerekiyor. Lisans diploması size bir yol açıyor ama bu yolda ilerlemek size kalıyor. Üniversiteye gelen öğrencilerin birtakım özellikleri olması gerekiyor. Özgür irade ve sorumluluk sahibi olmak bunlardan biri. Bilimsel gelişmeler ışığında kendinizi geliştirmek mi vaktinizi boşa geçirmek mi? Bu yıllarda buna karar vermeniz, inisiyatif kullanmanız lazım. Benim tavsiyem, bilimsel gelişmeleri ve Dünyayı takip ederek araştırmacı kişiliğinizi geliştirmeniz ve bir Asya, bir Avrupa dili olmak üzere en az iki dil öğrenmeniz” diye konuştu.

Çağın ve teknolojinin hızla geliştiğine dikkati çeken Ayaz, “Hayat Boyu Öğrenme” kavramı çerçevesinde öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmeye çalışmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

