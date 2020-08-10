Akademik Mezuniyet Töreni 20 Ağustos’ta

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörlüğü, 2019-2020 Yılı Akademik Mezuniyet ve Ödül Töreninin 20 Ağustos’ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Kongre Merkezi Bordo Salonda saat 14.00’te düzenlenecek törenle ilgili BAİBÜ’den yapılan açıklamada, “Pandemi tedbirleri kapsamında, katılımcıların sağlığı düşünülerek, sayının asgari seviyede tutulması gayesiyle törene; dereceye giren öğrenciler ve ailelerinden en fazla iki kişi, ilimiz protokol üyeleri, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeleri, Üniversitemiz Senato Üyeleri ile basın mensupları katılması uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca törene katılacaklar pandemi tedbirleri kapsamında tören süresince maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.

Akademik Mezuniyet ve Ödül Töreni program akışı şu şekilde belirlendi:

14.00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

MÜZİK DİNLETİSİ

Anadolu Güneşi Bağlama ve Keman İkilisi

AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (Rektör)

PROTOKOL KONUŞMALARI

ÖDÜL TÖRENİ

Üniversite, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarından dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin takdimi

KEP ATMA TÖRENİ