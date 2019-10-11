Akademik Yıl Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrencilerin ve akademisyenlerin daha da huzur ve güven içinde eğitim ve öğretim görmeleri için alınan güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü "2019-2020 Akademik Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı” gerçekleştirildi. Valilik Abant Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alperen Ertürk, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı görevlileri katıldı.

Toplantıda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile üniversiteye bağlı yüksekokullar, yerleşkeler ve yurtların fiziki durumları, güvenlik açısından alınan tedbirlerin komisyon tarafından tek tek değerlendirildi.

Bir önceki toplantıda alınan güvenlik tedbirleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Akgün sunumunda Güvenlik tedbirleri, Terör tedbirleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele tedbirleri, öğrencilerin barınma ve ulaşım tedbirlerini aktardı.