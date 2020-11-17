Akademik Yıl Tören programı belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni programı belli oldu. 20 Kasım Cuma günü düzenlenecek açılış töreni bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Saat 14.30’da başlayacak programda ilk olarak BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daha sonra İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve akabinde ise Bolu Valisi Ahmet Ümit açılış konuşmalarını gerçekleştirecekler. Konuşmaların ardından Dr. Öğretim Üyesi Mehriban Aliveya, Fikret Amirov ‘Binbir Gece’ Balesinden Fragmanlar üzerine mini bir konser verecek. Mini konserin ardından profesörlük ünvanı alan akademisyenlere belgelerinin takdimi, TÜBİTAK 2019 Yılı Proje Döneminde ve uluslararası yayınlarda başarı gösteren akademisyenlere teşekkür belgelerinin takdimi yapılacak.

ONUR KONUĞU DR. YILMAZ OLACAK

Programın onur konuğu ise bu yıl Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz olacak. Murat Yılmaz yeni akademik yılın ilk dersini verecek. Yılmaz ilk derste, “Karabağ’daki zaferin stratejik sonuçları ve Türkiye’yi kuşatma planlarının çöküşü” konusunu ele alacak.