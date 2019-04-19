AKADEMİSİ’NDE YETİŞECEK

GELECEĞİN YILDIZLARI BOLU SPOR

Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak ve tenis sporunu gençlere sevdirmek amacıyla Boluspor’un eski yıldız futbolcusu Engin Aktürk’ün kurduğu Bolu Spor Akademi Futbol ve Tenis Okulları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken bir yandan da yeni kayıtlara devam ediyor.

Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla Boluspor’un eski yıldızı Engin Aktürk tarafından kurulan Bolu Spor Akademisi 50 sporcu ile antrenmanlarına devam ediyor. Hafta sonları gerçekleştirilen antrenman programları dışında hafta içi Salı akşamları kilo koşusu yapılan spor akademisinde maksimum verim alabilmek ve sporcular ile daha yakından ilgilenmek adına 20 kişilik gruplar oluşturuluyor.

“AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK”

Hedeflerinin genç yaşta sporcuların profesyonel liglerde oynayabileceklerini kanıtlamak olduğunu ifade eden akademinin kurucusu Engin Aktürk “Hedefimiz kulüplerin alt yapılarındaki her oyuncunun ekstra idmanla eksiklerini tamamlayıp 16, 17, 18 yaşlarındaki sporcuların da artık Türkiye'deki profesyonel liglerde oynayabileceklerini kanıtlamak. Süreç içerisinde hem tecrübemiz hem antrenman programlarımızla sporcuya bir çeşit hayat koçu olmak, küçükken alıp emek harcayıp hem sporcuya hem de kendimize doğru seçenekler sunup doğru yönlendirebilmek. Ayrıca oyuncularımızı Türkiye genelindeki profesyonel kulüplerin alt yapılarına üst gruplarına göndermeyi amaçlıyoruz” dedi.

“ANTALYA JUNIOR CUP’A KATILDIK”

Son Antalya’da düzenlenen Junıor Cup’a katıldıklarını ifade eden Aktürk “Son olarak Antalya’da düzenlenen Junior Cup’a katıldık. Sürekli organizasyonlara katılacağız ve sporcularımızın gelişimini hızlandıracağız. Ayrıca sayımız arttıkça eski futbolcu arkadaşlarımı da sistemin içine katarak, futbolun dershanesi gibi bir organizasyon yaparak profesyonel oyuncular ile performans artırmaya yönelik programlar uygulayacağız” dedi.

“SPORCULARIMIZI DOĞRU YÖNLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Şuanda hafta da üç gün antrenman yaptıklarını belirten Aktürk “Haftada üç gün çalışıyoruz fakat okullar kapandıktan sonra antrenman sayımız artacak ve sporcularımızı müsabakalara çıkartmak için Bolu'da mevcut ve pasif bulunan kulüplerle iş birliği yapacağız. Bolu içerisinde fazla tekrar ile onlara futbolu öğretmek ve onları hayatları boyunca doğru yönlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.