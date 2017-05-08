Haber: Faruk Çidem

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 77 akademisyenin FETÖ / PDY soruşturması kapsamında yargılanması sabah saatlerinde başladı. Sanık akademisyenlerden 31’i tutuklu 46’sı tutuksuz yargılanacak. Duruşmada akademisyenlerin savunmaları dinlenecek.

GAZETECİLERE EL HAREKETİ

Hakim karşısına çıkacak olan akademisyenlerden birinin yaptığı akıllara durgunluk verecek cinstendi. Tutuklu olarak yargılanan akademisyenlerden ismi öğrenilemeyen bir şahıs duruşma salonuna geçişi esnasında gazeteciler dönerek el hareketi çekti.

REKTÖR YAYA GELDİ

FETÖ / PDY soruşturması kapsamında hakin karşısına çıkacak olan akademisyenlerin içinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’da bulunuyor. Coşkun’un nikah salonuna yaya geldiği öğrenildi.

YAKINLARI AKIN ETTİ

FETÖ / PDY soruşturması kapsamında yargılanacak olan akademisyenlerin yakınları nikah salonuna akın etti. Yargılanacak olan akademisyenlerin yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nun önüne gelmeye başladı.