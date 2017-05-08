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08 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Akademisyenler hakim karşısında

    Bolu’da, FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenlerinin Bolu Belediye Nikah Salonu’nda duruşmaları başladı.

    08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:37
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    Akademisyenler hakim karşısında
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    Haber: Faruk Çidem

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 77 akademisyenin FETÖ / PDY soruşturması kapsamında yargılanması sabah saatlerinde başladı. Sanık akademisyenlerden 31’i tutuklu 46’sı tutuksuz yargılanacak. Duruşmada akademisyenlerin savunmaları dinlenecek.

    GAZETECİLERE EL HAREKETİ

    Hakim karşısına çıkacak olan akademisyenlerden birinin yaptığı akıllara durgunluk verecek cinstendi. Tutuklu olarak yargılanan akademisyenlerden ismi öğrenilemeyen bir şahıs duruşma salonuna geçişi esnasında gazeteciler dönerek el hareketi çekti.

    REKTÖR YAYA GELDİ

    FETÖ / PDY soruşturması kapsamında hakin karşısına çıkacak olan akademisyenlerin içinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’da bulunuyor. Coşkun’un nikah salonuna yaya geldiği öğrenildi.

    YAKINLARI AKIN ETTİ

    FETÖ / PDY soruşturması kapsamında yargılanacak olan akademisyenlerin yakınları nikah salonuna akın etti. Yargılanacak olan akademisyenlerin yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nun önüne gelmeye başladı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, FETÖ, , PDY, Soruşturması

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