Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde aylardır süren ve sonuçları kamuoyunda hep merakla beklenen Akademisyenler davalarının bir bir sonuçlanmasının ardından Bolu Ağır Ceza Mahkemesi 67 sanık hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Kararın onaylanmasının ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski Rektörü Hayri Coşkun hakkındaki gerekçeli kararda ortaya çıktı.

İŞTE O GEREKÇELİ KARAR

Şüpheli Hayri ÇOŞKUN’un; 2010 yılından bu yana Rektörlüğünü yürüttüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ETÖ/PDY mensuplarınca yoğun şekilde kadrolaştığı bir üniversite olmasına ortam yarattığı, özellikle 2014 yılındaki Rektörlük seçimlerinde bu yapının da desteğini aldıktan sonra yeniden seçilmesi sonrası örgütün Üniversitede aktif olarak faaliyetlerini sergileyen Mehmet BAHAR ve Kenan GÜMÜŞTEKİN’ e aktif görevler verdiği, kendi ifadesinde de geçtiği üzere “ adları paralel yapılanmayla anılan” başta Kenan GÜMÜŞTEKİN olmak üzere Fahrettin TALAY’ ın da seçimler döneminde açık desteğini alarak girdiği seçimleri kazanması sonrası, özellikle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesini bu şüphelilerin inisiyatifinde olacak şekilde açık kadrolaşmaya gitmelerine uygun ortam hazırladığı, bu kapsamda Rektör olarak seçildiği 2010 yılından itibaren kadroya geçen öğretim görevlilerinden 2010 yılında alınan 28, 2011 yılında alınan 30, 2012 yılında alınan 10, 2013 yılında alınan 15, 2014 yılında alınan 6, 2015 yılından alınan 4 ve 2016 yılında 1” olmak üzere toplam 94 şüpheliye işlem yapıldığı,

Şüpheli Hayri COŞKUN’ un Rektör pozisyonu ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmesi, bu birimlerde görev alanların bir çoğunu atayabilme yetkisi itibariyle de, her biri üzerinde söz sahibi olduğunun ve bu nedenle “ Rektöre rağmen bir üniversiteye dahil olmanın” güçlüğü dikkate alınarak, şüphelinin bu yönde FETÖ/PDY üyelerinin kadrolaşmasına elverişli ortamı yarattığının değerlendirildiği,

Bu ve benzer konulara ilişkin olarak aleyhine çok sayıda beyan bulunduğu, bu kapsamda; Hasan KOÇOĞLU, Mücahide Esra KOÇOĞLU, Yahya Mustafa KESKİN, Cabir TERZİOĞLU, Ali Akçahan GEPDİREMEN, Bülent DURAN, Özlem KONUKÇU, Mehmet Fatih ÖZLÜ' nün aleyhe ve yukarıdaki hususları içerir anlatımlarının olduğu,

Yine şüphelinin Üniversiteye ait vakfın işlettiği ve Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanan "Kütük Ev" diye bilinen yerin kira süresinin 5 yıl uzatılmasının hemen akabinde 3 ay kadar sonra kiralamaktan vazgeçildiğinin bildirilip, bu yerin hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri yürütülen FETÖ/PDY üyesi İsmail ÇOLAK' a ait şirketin almasına imkan sağladığı iddiası ile örgüt üyesi kişiler ile birlikte Estonya ülkesine yurt dışı gezilerinin de olduğunun tespit edildiği,

Şüpheli Hayri COŞKUN ve birlikte çalıştığı bir kısım Üniversite yöneticileri hakkında, değişik tarihlerde ve çok sayıda " tarafgirliği, yanlı uygulama yapması, görevini kötüye kullandığı, mobing uyguladığı, seçimlerde diğer adayları desteklediğini düşündüğü akademisyenlere olumsuz uygulamalarının olduğu, kadro verilmesi ve Bilimsel Araştırma Projelerinde yönetimin paralel yapıya mensup öğretim üyelerine kolaylık gösterdiği vs" bir kısım iddialar ile ilgili olarak; söz konusu iddiaların 2547 sayılı yasanın kapsamında göreve ilişkin olması ve aynı yasanın 53/c maddesi gereğince özel soruşturma usulüne tabi olması nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına gönderildiği, ancak aradan geçen 1 yıla yakın sürede "akıbet soran yazılarımıza rağmen" halen sonuçlandırıldığı yönünde bir cevap alınamadığı,

Şüpheli Hayri COŞKUN ile ilgili olarak yukarıda maddeler halinde sayılan kriterler dahilinde FETÖ/PDY üyeliğine ilişkin delil elde edilemediği, örgütle organik ve hiyerarşik bir bağı tespit edilemeyen şüphelinin “ örgüt üyelerinin kadrolaşmasına ortam yaratmak, bu konuda kamuoyuna yansıyan ve camia içerisinde dile getirilen rahatsızlıklara rağmen örgüt mensubu ilgililer hakkında 2547 sayılı yasanın öngördüğü gerekli işlemleri yapmamak, seçim kaygısıyla da olsa destek aldığı bir grup olan FETÖ/PDY mensuplarına pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek kolaylıklar” göstermek suretiyle, FETÖ/PDY nin amaçlarından olan “kamu kadrolarına sızılması” ilkesine yardım eder mahiyette ihmali/icrai eylemlerinin olduğu, şüphelinin bu eylemleri ile TCK nın 220/7 maddesinde düzenlenen “ örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüte bilerek isteyerek yardım eden kişi” sıfatıyla sorumluluğunun bulunduğu, bu yöndeki iddia ve delillerin takdirinin Mahkemece yapılmasının gerektiği,

KARAR

Her ne kadar sanıkr Hayri Coşkun hakkında, 5237 Sayılı TCK'nın 314/3 ve 220/7. maddesi yollamasıyla TCK'nın 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1, TCK'nın 53/1-2, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talebiyle kamu davası ikame edilmişse de; sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine ulaşıldığından, CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATİNE,