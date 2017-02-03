Haber: Faruk Çidem

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bolu merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı çıkarılan içlerinde akademisyen, doktor ve özel sektör çalışanlarının olduğu 20 kişiden 15'i yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunan 5 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.