HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında iddianame hazırlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 72 sayfalık iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmeye başlandığı ve iddianamenin kabul edildiği takdirde davaların Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda Mayıs ayı içerisinde haftada 4 gün görüleceği öğrenildi.