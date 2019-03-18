Akalazya hastası aşçının dramı

Haber : Esra Öztürk

Bolu'da geçimini aşçılık yaparak sağlayan 29 yaşındaki Halil Bayoğlu, 4 yıldan bu yana mücadele ettiği Akalazya hastalığından, Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliğinde ilk kez uygulanan POEM (peroral endoskopik miyotomi) tekniği sayesinde kurtuldu.Halil Bayoğlu, dört yıldan bu yana yutma güçlü çektiğini ifade ederek, bu süreçte uygulanan tedavilerden başarılı bir sonuç alamadığını söyledi.Hastalığının ilerlemesi nedeniyle kilo kaybı yaşadığını da aktaran Bayoğlu, "dört yıldır her türlü tedaviyi aldım. En sonunda, kapalı ameliyat için Ankara'ya şehir hastanesine geldik. Ameliyatının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Bayoğlu, "Mutluluktan ağlayacak durumdayım. Bu hastalıkta dört yıldır neler çektiğimi çok iyi biliyorum. İçtiğim su bile boğazımdan geçmiyor, çıkmıyordu. Bazen elimi boğazıma sokup suyu çıkarıyordum. Bu süreçte 20 kilo verdim. Allah kimseye bu hastalığı vermesin" dedi.

Hastalığı nedeniyle birçok şeye hasret kaldığını anlatan Bayoğlu, "En çok uykuyu özledim. Akşam 5'ten sonra ağzıma, burnuma hep yemek geliyordu. Uyurken 2-3 yastık kullanmak zorunda kalıyordum. Bazen de oturarak uyuyordum. Bu hastalık uyutmamaya da başladı. Mesleğim aşçılık, hastalığının ortaya çıkmasının ardından yaptığım yemeklerin tadına bakamıyordum. Mesleğimi seviyorum, hastalığımı atlattım. Bundan sonra yemeklerin tadına bol bol bakarak daha güzel yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tahsin Dalgıç, Akalazya hastalığının önemli bir yutma güçlü sorunu olduğunu belirterek, “Yemek, içmek hayatın tadı. Bu durumdaki hasta ise bütün yediğini geri çıkarıyor. Giderek de ilerleyen bir hastalık. Bu konuda uzun yıllardır yapılan tedavi seçenekleri var. Balon dilatasyon ve botoks gibi tedavi seçenekleri kısa zamanda fayda sağlarken şikayetler çoğunlukla tekrarlamakta, uzun dönemde kesin tedavi seçeneği cerrahidir." şeklinde konuştu.