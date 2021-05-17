Akaryakıt fiyatları artabilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından akaryakıt sektöründe uygulanan tavan fiyat uygulaması Çarşamba günü itibariyle sona eriyor. Uygulamanın son bulması ile ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu.

Akaryakıt fiyatları artabilir

Haber: N. Halid Altundal

Akaryakıt piyasasında sektör firmalarının haksız zam yaptığı iddiaları sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Uygulama kararı sonrası EPDK araç sahiplerine akaryakıtı ucuz olan yerden almaları konusunda tavsiyede bulundu.

EPDK'nin akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek. Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

EPDK tarafından Nisan ayında belirlenen tavan fiyat tablosuna göre benzinin litresi ilimizde en fazla 7 lira 11 kuruştan, motorinin litresi ise 6 lira 47 kuruştan satışa sunulmaya başlanmıştı. Uygulamanın sona ermesi ile birlikte EPDK’nin yeni bir karar alıp almayacağı merak konusu oldu. Uygulamanın devam etmemesi halinde akaryakıt fiyatların dalgalanmaların başlayacağı düşünülüyor.

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