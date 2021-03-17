Akaryakıt fiyatlarını EPDK belirleyecek

Haber: G. Deniz Bakır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda(EPDK), akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan inceleme sonrasında olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kar oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındı. Karara göre Türkiye'nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

2 AY GEÇERLİ OLACAK

18 Mart itibariyle yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

"17 İLA 20 KURUŞLUK İNDİRİMLER OLACAK"

Söz konusu kararla ilgili açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Devletimiz, eşel mobil sistemiyle üzerine düşeni yaptı, ancak ne yazık ki bazı şirketler kar oyunlarıyla bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik. Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak. Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 14:04