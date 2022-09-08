Akaryakıt istasyonu kiraya verilecek

b)Restaurant:

Ana bina tek katlı 377 m2, ana binaya bitişik tek katlı 113 m2 olmak üzere toplam 490 m2 restaurant ve eklentileri bulunmaktadır.

İhale 2886 sayılı DİK 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü (artırma) ile 22.09.2022 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye encümeni odasında encümen huzurunda yapılacaktır. İhale muhammen bedeli 19.500,00-TL (KDV hariç) olup, ayrıca ihale bedeli üzerinden %18 oranında Katma Değer Vergisi hesaplanarak tahsil edilecektir. %3 geçici teminatı 70.200,00-TL’dir.

İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedeli karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılacakların ihale ile ilgili istenilen belgeleri ve ne iş yapacaklarını beyan eden dilekçelerini 22.09.2022 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

İhaleye için istenen belgeler,

Gerçek Kişiler;

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