Akaryakıt satın alınacak

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 27000 Litre Motorin (Diğer) ve 100 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/870616/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-satin-alinacak