Akaryakıt satın alınacak

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, 2022 YILI FİDANLIK ŞEFLİĞİ HİZMETLERİNDE KULLANILAN İŞ MAKİNALARI İLE DÜZCE ORMAN KADASTRO KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN HİZMET VASITASI İÇİN AKARYAKIT

Akaryakıt satın alınacak

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, 2022 yılı Fidanlık Şefliği hizmetlerinde kullanılan iş makinaları ile Düzce Orman Kadastro Komisyonu Başkanlığı çalışmalarında kullanılan hizmet vasıtası için akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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