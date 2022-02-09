Akaryakıt satın alınacak

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, 2022 yılı Fidanlık Şefliği hizmetlerinde kullanılan iş makinaları ile Düzce Orman Kadastro Komisyonu Başkanlığı çalışmalarında kullanılan hizmet vasıtası için akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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