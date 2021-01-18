Akaryakıt satın alınacak

600 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve 35000 Litre Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
600 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (DİĞER) VE 35000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) İHALE İLANI BOLU DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
600 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve 35000 Litre Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: