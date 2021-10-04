Akaryakıt satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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