Akaryakıt satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.