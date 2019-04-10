Akaryakıt uçuyor

Haber: Aysun BEYKOZ

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ÖTV tutarında 6 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 6 kuruş artış oldu.Benzinde ise ÖTV tutarında 7 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 13 kuruş artış gerçekleşti.Hem brent petrol fiyatları hem de kur arttığı için akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış eşel mobil sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Yeni yapılan zamlara göre, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6,85’ten 6,98’e çıktı. Motorinin litre fiyatı ise 6,30’dan 6,36’ya çıktı.

İlimizdeki akaryakıt satış fiyatı ise ortalama yedi lirayı buldu. Benzinin satış fiyatı ilimiz genelinde 7 lira 13 kuruş olurken, motorinin pompa fiyatı ise 6 lira 45 kuruşu buldu.