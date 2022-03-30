“Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor”





Esnafın son günlerde maliyet artışları ile mücadele ettiğini belirten BŞO Başkanı Fırat, “Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Çünkü dertlerimiz bir, üyelerimizin sıkıntıları bir. Üyelerinin dertlerinin, sorunlarının yukarı taşınmasında oda olarak gayret gösteriyoruz. Esnafımız son günlerde maliyet artışları ile mücadele ediyor. Özellikle akaryakıta gelen zamlar ekonominin can damarı olan esnaf camiasının belini büküyor. Maliyet artışları esnafımız üzerinden doğrudan vatandaşı da etkiliyor. Esnaflarımız ne sorun yaşıyorsa aynı sorunu ticaret erbabı olan bizim üyelerimiz de yaşıyor. Sorunların takipçisiyiz. Çözümü için de elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarcasına girişimlerde bulunuyor, mücadele ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik dar boğazdan inşallah el birliği ile çıkacağız” dedi.